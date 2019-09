Ludmilla se reúne com xará para jogar futebol e revela que acompanhou a seleção na Copa Feminina

Cantora brasileira jogou bola com Ludmila, do Atlético de Madrid, revelou que jogava bola na infância e destacou quais são os ídolos do esporte

Destaques nas redes sociais e nas respectivas profissões, a cantora Ludmilla e a xará Ludmila da Silva, atleta do , têm muito mais em comum além dos nomes. Ambas são exemplos de empoderamento feminino tanto na música como no esporte e se uniram para bater uma bolinha em campanha realizada pela Puma.

Em bate-papo com a Goal, as “Ludmilas” revelaram a inspiração de cada uma por trás das personalidades autênticas e marcantes. Segundo a cantora da música “É Hoje”, o que a deixa mais forte ao longo da carreira é “uma mulher, dona de si, empoderada, que luta todos os dias pelos seus direitos”.

Direitos pelos quais a atleta da seleção brasileira na feminina, Ludmila da Silva, sempre buscou no futebol, segundo ela. Em um cenário no qual a predominância de homens influencia diretamente o machismo, a atleta revelou que durante a caminhada profissional alguma barreiras a fizeram “mais forte e empoderada”.



(Foto: Puma/Divulgação)

“Minha trajetória de vida e o futebol me fizeram forte e empoderada, então tudo que expresso no campo e fora dele é reflexo disso [da personalidade]. E tem também a preocupação ao pensar no quanto já sou espelho para meninas da minha comunidade. Ser autêntica é uma forma de incentivá-las a também ser empoderadas”, disse.

Por quase três temporadas no Atlético, Ludmilla aproveitou a ocasião para revelar que nos bastidores do clube todas as jogadoras conhecem a sua xará e escutam a cantora brasileira: “No vestiário normalmente cada uma das meninas se concentra e ouve música nos seus próximos fones de ouvido, mas a Ludmilla é sim bem conhecida na e bem popular entre as jogadoras. Todas conhecem e amam a música ‘É Hoje’.”

Copa do Mundo

Primeira jogadora brasileira a ser contratada pelo Atlético de Madrid, em 2017, Ludmila foi destaque da seleção no Mundial na . Apesar da eliminação do Brasil nas oitavas de final para a equipe anfitriã, Ludmila junto ao restante do elenco ganhou todo o carinho por parte dos torcedores brasileiros que abraçaram as “meninas” na Copa.

Uma das atletas mais novas da seleção, a paulista ressaltou que as companheiras de equipe Marta e Formiga são exemplos e inspiração no futebol: “Sempre me inspirei em jogadoras como Marta e Formiga. Ser como elas era e ainda é o meu alvo!”.

A cantora, por sua vez, fez parte dos milhares de torcedores que acompanharam o elenco feminino na Copa. Mesmo com a agenda apertada devido aos shows internacionais, Ludmilla contou que torceu para a seleção: “Como estava com a agenda super corrida e em viagem internacional, acompanhei da TV, mas sempre torcendo e apoiando as meninas, mesmo que de longe”.

Ludmilla que chegou a revelar que jogava bola com os amigos na infância e adolescência apontou quais são os ídolos no futebol: “Sempre tive grandes ídolos no futebol, Marta, Cris, Formiga, Pelé... Temos jogadores incríveis no Brasil. Passaria horas falando sobre eles [risos]”

Empoderamento feminino

(Foto: Puma/Divulgação)

Por fim, ambas enviaram mensagem de apoio e força as meninas que as têm como inspiração e exemplo tanto pelo lado profissional como no pessoal e que buscam um lugar seja no cenário artístico ou esportivo.

“Lutem pelos seus sonhos, independente das dificuldades encontradas no caminho. A caminhada é árdua porém o resultado sempre compensa”, disse a cantora de 24 anos.

“Sonhem e se agarrem aos seus sonhos. Lutem por aquilo que escolheram ser na vida e se dediquem muito! Sejam fortes e firmes. Às vezes vai parecer impossível, mas vocês podem tudo!”, enfatizou a atleta.