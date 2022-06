Bahia pode tentar contratação de Luan em caso de venda ao Grupo City

Sem espaço no Corinthians de Vitor Pereira, meia desperta interesse do Tricolor

O futuro do meia Luan deve ser longe do Corinthians. Sem entrar em campo desde o dia 19 de fevereiro e sem espaço com o treinador Vítor Pereira, o camisa 7 pode ser negociado pelo Timão na próxima janela de transferências.

De acordo com apuração da GOAL, o Bahia se mostra interessado na contratação do vencedor do Rei da América de 2017. É importante frisar, porém, que ainda não existem conversas diretas com Luan para tratar de seu futuro, mas o clube monitora seus próximos passos. A informação sobre uma possível saída de Luan do Timão foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem.

O Tricolor de Aço está em um processo de negociação com o Grupo City, mesmo dono do Manchester City, para se tornar SAF. Caso o negócio ocorra até o final da próxima janela, Luan pode ser uma das primeiras contratações do “novo” Bahia.

Em entrevista coletiva concedida no último sábado, Vítor Pereira falou sobre a situação de Luan, que ainda não jogou sob o comando do português. De acordo com o treinador, o camisa 7 se queixa de dores momentos antes de ser relacionado.

“Luan já esteve pelo menos três vezes para ser escalado e, no último momento, vai para o departamento médico. Era para vir, mas, no último treino, queixou-se de dores e foi para o departamento médico. Tem ficado fora de muito treino, pouco tempo trabalhando comigo”, disse VP em coletiva.

Em 2022, Luan entrou em campo em apenas três oportunidades, todas elas no Campeonato Paulista. O jogador sofreu com dores no quadril e pouco treina com Vítor Pereira.