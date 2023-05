Londrina x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Ceará entram em campo na noite desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no estádio do Café, em Londrina, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na décima posição com 10 pontos, o Londrina vai em busca da sua terceira vitória consecutiva. O time mandante terá o retorno de João Paulo após cumprir suspensão, e não possui baixas para o duelo.

Do outro lado, o Ceará não perde há três jogos e subiu para o 11º lugar, com 10 pontos. O Vozão não poderá contar com Tiago Pagnussat, Richard, Michel Macedo e Willian Formiga, todos machucados.

Prováveis escalações

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Salomão; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Caio Mancha (Matheus Lucas) e Vitor Feijão.

Ceará: Bruno; Caíque, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio; Danilo Barcelos, Richardson, Willian Maranhão, Chay e Jean Carlos; Erick e Nicolas.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Tiago Pagnussat, Richard, Michel Macedo e Willian Formiga estão no departamento médico.

Quando é?