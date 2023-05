O logo da Copa do Mundo de 2026 em Estados Unidos, México e Canadá

O Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, também teve seu slogan oficial revelado

A Fifa divulgou o logotipo da Copa do Mundo de 2026, que será sediado por Estados Unidos, México e Canadá. Com o slogan "Somos 26", o próximo Mundial de seleções teve algumas novidades em sua marca oficial, incluindo uma inédita imagem da taça.

Pela primeira vez na história, uma mesma edição Copa do Mundo será disputada em três países ao mesmo tempo. Estados Unidos, México e Canadá foram os escolhidos para sede do Mundial de 2026, e, em meio a tantas novidades, um logotipo que segue a mesma linha de inovações.

Sem as cores de nenhum dos países sede e com uma imagem da taça pela primeira vez nos quase 100 anos de disputas, o logo da Copa é formado pelos números 2 e 6, em alusão ao ano da disputa, além do tão cobiçado troféu. Os números, na cor branca, estão empilhados, enquanto a taça fica no meio, com a marca oficial da Fifa.

Além do logotipo oficial, a Fifa também apresentou o slogan da Copa de 26: We Are 26 ("Somos 26", em tradução livre), que segundo o presidente da entidade, Gianni Infantino, representa a união dos três países pela realização do Mundial. "É um grito de guerra".

"É um momento em que três países e um continente inteiro dizem coletivamente: 'Estamos unidos para dar as boas-vindas ao mundo e realizar a maior, melhor e mais inclusiva Copa do Mundo da Fifa de todos os tempos'", disse Infantino. "O torneio permitirá que cada país anfitrião e equipe participante escreva sua própria página nos livros de história das Copas do Mundo da FIFA, e essa marca exclusiva é um passo importante no caminho para 2026".