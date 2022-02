Local da Supercopa vira motivo de "guerra" nos bastidores entre Flamengo e Atlético-MG

A 12 dias da disputa da Supercopa do Brasil, ainda não há um local definido para a partida entre Atlético-MG e Flamengo. A situação está causando desconforto internamente entre as duas equipes.

A ideia inicial da CBF era levar a competição para Brasília, como nos dois últimos anos. No entanto, um decreto do governador do DF, Ibanéis Rocha, que impede a presença de público nos estádios da capital federal fez com o que a entidade olhasse para outros lugares.

Fortaleza, que conforme trouxe a GOAL no final de dezembro, havia consultado a CBF sobre a possibilidade de receber o evanto, segue com o interesse. A ideia agrada ao Flamengo, mas desagrada completamente o Atlético-MG.

O Galo entende que a partida deve acontecer em campo neutro e caso seja realizada em qualquer cidade do Nordeste, o Flamengo, por ter torcida grande na região, seria beneficiado.

Em contato com a reportagem da GOAL, o diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, revelou que gostaria que o jogo fosse realizado em Belo Horizonte. Ele citou o fato do Galo ter faturado o Brasileirão e a Copa do Brasil.

"Eu gostaria que fosse em BH mesmo, falei isso. Afinal, somos campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão. O regulamento diz que o mando é da CBF, então acho que esse é um desejo justo. É meu desejo pessoal. Falei isso mesmo".

Segundo o regulamento, em caso de uma equipe faturar as duas taças, o vice-campeão brasileiro entra na disputa automaticamente. Por isso, o Flamengo, que terminou em segundo lugar no Brasileirão 2021 enfrentará o Atlético na Supercopa.

Em contato com a reportagem da GOAL, Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo, rebateu Rodrigo Caetano.

"Ele não tem que desejar nada, o Rodrigo não tem que propor nada. É o regulamento. Não é o desejo do Flamengo e nem do Atlético. É a CBF que tem que decidir".

Ainda segundo apuração da GOAL, a postura do Atlético irritou a diretoria Rubro-Negra, que vê os atleticanos conduziando a situação como se o Flamengo fosse um mero convidado na Supercopa.

Além disso, há o temor de que haja um movimento na CBF para adiar a partida, o que não agrada dos dirigentes rubro-negros. O Flamengo entende que não há outra data já que o calendário está ainda mais apertado por conta da Copa do Mundo. O clube carioca pressiona a entidade máxima do futebol brasileiro a definir o local entre esta terça (08) e quarta-feira (09).