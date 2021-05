Livre de transfer ban e com Fernando Diniz, Santos mira executivo e reforços no mercado da bola

Huachipato notificou a FIFA do acordo com o Peixe nesta sexta-feira. Clube busca novo dirigente e contratações sem investimento em direitos econômicos

O Santos se livrou nesta sexta-feira do transfer ban da FIFA e está livre para realizar contratações novamente, como informou a Gazeta Esportiva e confirmou a Goal. O advogado que representa o Huachipato, do Chile, notificou a entidade do acordo feito entre o Peixe e os chilenos pela dívida pendente por Soteldo, vendido ao Toronto FC, nesta sexta-feira (7).

Livre da punição, o Santos busca um novo executivo de futebol no mercado da bola. Nomes como Diego Cerri (que foi cotado, mas deve fechar com o Grêmio), Klauss Câmara (houve um acerto inicial e depois recuo), Zé Roberto (recusou convite) e Alexandre Mattos (oferecido, mas sem avanço por divergência de perfil buscado) rodaram nos bastidores da Vila Belmiro, mas não houve acordo firmado até o momento.

Santos informou a Fernando Diniz da situação financeira do clube.

Com o fim do transfer ban noticiado pelo @lucas_musetti ideia é buscar reforços sem necessidade de investimento em direitos econômicos: troca, fim de contrato ou empréstimo.

Clube busca novo executivo de futebol.

Com a confirmação de Fernando Diniz como seu novo técnico, o Santos também vai ao mercado da bola em busca de reforços. A ideia é tentar contratar de quatro a cinco jogadores dentro da realidade financeira do clube e sem investimento em direitos econômicos. Ou seja, por meio de empréstimos, trocas de atletas ou oportunidade de mercado, como profissionais em fim de contrato.

Da 2020 para 2021, o Santos negociou Lucas Veríssimo, Diego Pituca, Soteldo e teve a lesão de Sandry. Além disso, Kaio Jorge dificilmente ficará na Vila Belmiro, pois seu contrato termina no fim do ano e ele já tem sondagens de clubes da Europa.

A ideia é buscar uma composição financeira para uma venda na metade do ano, pois assim o Peixe recebaria uma compensação financeira. O atacante poderia assinar um pré-contrato a partir do fim de junho e depois sair de graça, mas deseja que o clube que o revelou receba dinheiro no momento da saída. O caso poderia ser similar ao de Éder Militão no São Paulo, por exemplo. Assim como o atacante do Santos, o hoje zagueiro do Real Madrid também era agenciado por Giuliano Bertolucci.

Diante do enfraquecimento do elenco, o Peixe sabe da necessidade de contratar atletas e deve incluir Diniz como parte desse processo. No São Paulo, o técnico mostrava cautela na indicação de reforços, por preferir jogadores da base no lugar de contratações que não seriam titulares. Em um ano e quatro meses no Morumbi, o time acertou com Luciano em troca por Everton com o Grêmio e viu o jogador, então sem espaço no Sul, terminar como um dos artilheiros do último Brasileirão com 18 gols marcados.