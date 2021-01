Lucas Veríssimo é confirmado no Benfica: quanto o Santos ganha com a venda?

A transferência do zagueiro foi oficializada; ida será após a final da Libertadores

Depois de muitas idas e vindas, o finalmente se acertou com o e anunciou a venda de Lucas Veríssimo ao time de Jorge Jesus. O zagueiro segue no Peixe para a disputa da final da Libertadores e, só então, viaja a Portugal para se apresentar ao novo time.

Meses se passaram desde o primeiro contato entre o Santos e o Benfica para a negociação de Lucas Veríssimo, no entanto, divergências entre as partes, fizeram com que o acordo só fosse fechado no começo de janeiro, e anunciado nesta sexta-feira (15), quase duas semanas depois. O contrato do zagueiro com o novo clube, inclusive, já foi assinado.

“O caso do Veríssimo foi complicado. O presidente do Benfica é muito duro, a negociação não começou bem por causa da situação financeira fraca. Pressionaram muito. A primeira proposta era de pagar em seis anos, depois de 20 ou 25 dias chegamos em um bom denominador”, disse o presidente santista Andres Rueda, em entrevista.

O Benfica vai desembolsar € 6,5 milhões (cerca de R$ 40,3 milhões) pela contratação do zagueiro de 25 anos, que foi um pedido direto do técnico Jorge Jesus em sua chegada o clube.

Em comunicado oficial, o Santos esclareceu este “bom denominador” mencionado pelo presidente. Segundo o clube, o valor será pago em três prestações, ao invés de cinco, como proposto pelo Benfica. O acordo estipulou que a primeira parcela será à vista e, que em 2021, o vai receber 2/3 do montante total.

O clube também informou, ainda, que o Veríssimo "abriu mão de 5% dos 15% que tem direito, além de alguns débitos que o Santos tinha para quitar" e que o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, também reduziu de 10% para 8% a sua comissão - valores que ficarão para o Peixe.

Parte chave da negociação é um aspecto comemorado pelo Santos foi a permanência do zagueiro até o final da disputa da Libertadores. Veríssimo só vai viajar a para se apresentar após a final da competição, marcada para o dia 30 de janeiro, a qual o Peixe disputa com o . Desta forma, o zagueiro chega a tempo do fechamento da janela de transferências e ainda consegue ajudar o time em que está desde 2013.