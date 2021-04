Santos e Kaio Jorge podem repetir "caso Militão" no São Paulo; entenda

Peixe quer renovação do contrato, mas venda no meio do ano pode evitar saída de graça. Tricolor fez movimento parecido com zagueiro

Santos e Kaio Jorge negociam uma solução para resolver o impasse no futuro do atacante. O clube tenta uma renovação do contrato válido até dezembro, mas os oito meses restantes de vínculo diminuem a margem de negociação.

Uma alternativa analisada pelos dois lados é acertar uma venda do atacante para o meio deste ano, para que Kaio Jorge não saia de graça e o Peixe receba algum dinheiro. Isso porque a partir do fim de junho o atacante poderia assinar um pré-contrato e sair sem custos da Vila Belmiro no fim do vínculo. Mas esse não é o desejo do atleta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Se concretizada uma venda em junho, o caso de Kaio Jorge seria similar ao de Éder Militão no São Paulo, citado nos bastidores como exemplo. Assim como o atacante do Santos, o hoje zagueiro do Real Madrid também era agenciado por Giuliano Bertolucci.

(Foto: Santos/Divulgação)

Em 2018, a praticamente seis meses do término do vínculo, o Tricolor e o empresário costuraram uma venda ao Porto por 4 milhões de euros (valor para o São Paulo) e incluíram um percentual de negociação futura. Depois, o atleta se transferiu ao Real Madrid. Neste momento, no entanto, não há uma negociação avançada com discussão de porcentagem futura no caso de Kaio Jorge e Santos.

O presidente Andrés Rueda e Bertolucci conversam em busca de um consenso. O clube, inclusive, tem dívida com o agente por negociações passadas, mas a relação entre as partes melhorou com a atual gestão.

Kaio Jorge é monitorado por clubes da Europa, em países como Itália, França e Alemanha, mas o clube descarta ter recebido uma oferta oficial de venda neste momento. A proposta do Santos de renovação do contrato valorizaria o atleta financeiramente e é considerada boa nos bastidores.

Autor de cinco gols na Copa Libertadores na campanha do vice-campeonato do Santos de 2020, Kaio Jorge fez cinco partidas na temporada 2021 e não marcou nenhuma vez. Ele entrou no fim da derrota do Peixe por 2 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na última terça-feira, na Vila Belmiro.