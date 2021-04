Santos vende Soteldo ao Toronto e encerra transfer ban: confira valores e detalhes da negociação

Atacante venezuelano chegou à Vila Belmiro em 2019 e vai atuar no futebol norte-americano

O Santos vendeu Soteldo ao Toronto FC, do Canadá, por US$ 6 milhões (R$ 32,8) , mas não ficará com dinheiro na negociação. Essa foi a maneira encontrada pelo clube para encerrar o transfer ban da Fifa e voltar a ficar liberado para fazer contratações no mercado da bola.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal apurou que a divisão dos US$ 6 milhões foi fechada da seguinte maneira: US$ 3 milhões para o Santos e US$ 3 milhões para o Huachipato. Pelo acordo, no entanto, o Peixe repassou toda sua parte na transferência ao clube chileno e pagará mais US$ 500 mil parcelados partir de junho para encerrar a dívida pendente desde a contratação do venezuelano, em 2019.

O Santos também ficará com 12,5% de uma venda futura do jogador de 23 anos. O clube paulista anunciou que os empresários envolvidos não receberão comissão nessa venda, e o próprio Soteldo abriu mão dos valores devidos pela rescisão contratual.

"Com este Transfer Ban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar a contratações pontuais, dentro da responsabilidade financeira que assumimos no Clube, de atletas para encorpar o elenco, dada a participação em muitas competições de forma simultânea”, disse o presidente do Santos, Andrés Rueda.

Soteldo, 23 anos, disputou 104 partidas pelo Santos e marcou 20 gols. Ele fez parte do elenco que foi vice-campeão da Libertadores de 2020.