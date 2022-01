Liverpool, Everton e Aston Villa miram Coutinho; brasileiro prioriza Inglaterra

Philippe Coutinho pode reaparecer na Inglaterra com a camisa de um clube da Premier League. A GOAL apurou que Liverpool, Everton e Aston Villa estão de olho no brasileiro do Barcelona, disposto a negociar o jogador para diminuir sua folha salarial. O próprio atleta sabe que precisa mudar de ares para voltar a jogar mais.

Nenhum dos três clubes, no entanto, fez uma proposta ao Barcelona para contratar Coutinho até o momento. Mas o interesse dos ingleses e a vontade do atleta em retornar ao país onde brilhou com a própria camisa do Liverpool indicam a Inglaterra como um possível próximo destino, de acordo com quem participa das conversas sobre seu futuro.

Neste momento, não é uma prioridade para Coutinho voltar para o futebol brasileiro. Mesmo em baixa, o atleta de 29 anos foi convocado pelo técnico Tite para a Seleção no fim de outubro e tem no ano de 2022 a chance final de recuperar o bom futebol para tentar buscar uma vaga na Copa do Mundo do Qatar, em novembro. Nesta temporada foram 16 jogos e dois gols, números modestos para a expectativa no seu futebol.

Foi justamente na Inglaterra com a camisa do Liverpool onde Coutinho viveu o auge da carreira. Depois de uma longa novela e de pedir para ser negociado, ele se transferiu ao Barcelona em 2018. Na temporada 2019 e 2020 atuou por empréstimo pelo Bayern de Munique.