O que cada time precisa para avançar na Champions League?

Com as partidas de ida das oitavas de final finalizadas, os times se preparam para os duelos de volta da Champions League

A primeira parte das oitavas de final da Champions League 2018/19 já passou. Em duelos repletos de surpresas, a Juventus perdeu para o Atlético de Madrid por 2 a 0, o Barcelona apenas empatou em 0 a 0 com o Lyon, e, naquele que poderia ser o principal embate dessa fase, entre Bayern de Munique e Liverpool, também terminou com um “morno” empate sem gols na Inglaterra.

Enquanto isso, o Paris Saint-Germain deu um salto gigantesco diante do Manchester United, vencendo por 2 a 0 antes de decidir vaga nas quartas de final em casa, em março. Semelhante ao Tottenham, que atropelou o Borussia Dortmund por 3 a 0 e praticamente selou sua classificação... ainda que o duelo da Alemanha nos reserve muitas emoções!!

Agora, as 16 equipes que sobraram tem mais 90 minutos para segurarem suas vantagens, ou buscarem reviravoltas nos jogos que vale, para muitos, as ambições para o resto temporada. Veja como está a decisão de cada série!

BORUSSIA DORTMUND x TOTTENHAM – 05/03



(Foto: Getty Images)

Em situações opostas para o duelo de volta, Tottenham e Borussia vão entrar em campo com estratégias de jogo diferentes. Os ingleses venceram a partida de ida por 3 a 0, em Wembley, em uma atuação que mostrou força mesmo com a ausência de Harry Kane, principal craque do time. Por isso, qualquer empate em Dortmund - ou mesmo uma derrota por um ou dois gols, garante a vaga.

Já o Borussia terá que vencer o jogo por, no mínimo, quatro gols de diferença para se manter vivo na competição, ou ao menos devolver os 3 a 0 para tentar a sorte na prorrogação.

REAL MADRID x AJAX – 05/03

O Real cumpriu seu papel de favorito da série ao vencer o Ajax na Johan Cruijff Arena por 2 a 1. Com o resultado, o time espanhol tem a vantagem do empate e ainda poderá perder pelo placar de 1 a 0, no Santiago Bernabéu , que seguirá na briga pelo quarto título consecutivo da Champions.

Por outro lado, os holandeses podem estender suas chances com uma vitória por 2 a 1 em Madrid, ou mesmo avançar no saldo qualificado com qualquer vitória por um gol de diferença a partir de 3 a 2 .

PSG x MANCHESTER UNITED – 06/03



(Foto: Getty Images)

O Manchester United deixou a desejar na partida de ida: em pleno Old Trafford, o time inglês levou 2 a 0 de um PSG desfalcado de Neymar e Cavani, lesionados, o que deu aos franceses uma vantagem inestimável pela classificação às quartas de final. Dessa forma, o empate e mesmo a derrota por um gol de diferença jogam em favor do Paris , que terá uma torcida certamente muito animada para a decisão no Parque dos Príncipes.

Agora, o 'renascido' Manchester de Ole Solskjaer entrará em campo precisando do maior resultado desta nova fase: precisa devolver o placar na França , para forçar o tempo extra, ou mesmo vencer por dois ou mais gols para sonhar com uma improvável virada a esta altura.

ROMA x PORTO – 06/03

Em casa, a Roma garantiu um pé à frente do Porto ao vencer o duelo por 2 a 1. Ainda assim, na partida de volta, no Estádio do Dragão, o Porto tentará reverter o resultado junto ao seu torcedor. Para isso, a equipe precisa vencer pelo menos por 1 a 0, ou repetir o placar da ida para levar a decisão aos pênaltis.

À Roma, qualquer empate serve, além de qualquer derrota por um gol a partir de 3 a 2.

SCHALKE 04 x MANCHESTER CITY – 12/03



(Foto: Getty Images)

No duelo com o maior número de gols das oitavas de final, até o momento, o City garantiu a vitória por 3 a 2, nos minutos finais. Com isso, o time de Guardiola tem a vantagem sobre o Schalke 04 no jogo de volta. Para seguir vivo no torneio, os alemães vão precisar derrotar os ingleses por mais de dois gols de diferença.

JUVENTUS x ATLÉTICO DE MADRID – 12/03



(Foto: Getty Images)

A vitória consistente do Atlético de Madrid contra a Juventus complicou a vida de Cristiano Ronaldo e companhia na Champions League. Com 2 a 0 de vantagem, os espanhóis entram em campo classificados às quartas de final. Mas, a quem diga que a Juventus não se entregará facilmente no jogo de volta no Juventus Stadium, já que conta com CR7 no elenco na busca para reverter o resultado. Será necessário vencer por três gols de diferença para continuar na Champions League.

BARCELONA x LYON – 13/03

Após sete anos sem disputar as oitavas de final da Champions, o Lyon surpreendeu ao “segurar” o favorito Barcelona. Ainda assim, para seguir no torneio a equipe francesa terá que vencer no Camp Nou, além de poder empatar com gols. Para o Barça, somente a vitória interessa para continuar na competição.

BAYERN DE MUNIQUE x LIVERPOOL – 13/03

Ambas equipes decepcionaram na partida de ida com um jogo abaixo do esperado. Mas o empate em 0 a 0 favoreceu ao Liverpool, já que o time tem a vantagem do empate com gols por jogar na Arena de Munique, casa do Bayern. Por outro lado, o Bayern se encontra na mesma situação que o Barça: somente a vitória interessa ao time alemão.