Liverpool: “Ainda não sabemos”, diz Klopp sobre lesão de Firmino

O brasileiro sentiu o tornozelo e deixou Old Trafford de muletas; em entrevista, o treinador exaltou o histórico de boas recuperações do atacante

Jurgen Klopp ainda não sabe a extensão da lesão sofrida por Roberto Firmino, neste domingo (24), no empate sem gols entre Liverpool e Manchester United, no estádio de Old Trafford. O brasileiro sentiu o tornozelo e foi substituído ainda no primeiro tempo – marcado por outras três substituições por causa de lesão no lado do United.

Após o jogo, o treinador alemão, visivelmente decepcionado com o resultado, que deixa os Reds na liderança da Premier League, mas com apenas um ponto a mais do que o vice-líder Manchester City, Klopp preferiu agarrar-se ao otimismo ao falar sobre a situação do brasileiro, que deixou o estádio andando de muletas.

Jürgen Klopp provides an update on Roberto Firmino after #MUNLIV... https://t.co/8DcIX5tCLV — Liverpool FC (@LFC) 24 de fevereiro de 2019

“Eu não sei exatamente. É o Bobby, então será mais rápido do que é com os outros. Mas nós precisamos saber o que é exatamente, e não sabemos isso neste momento”, afirmou o treinador alemão. “Infelizmente eu não faço ideia. Com certeza foi no tornozelo”, disse em entrevista coletiva. “Em um primeiro momento, o Bobby (Firmino) disse que conseguiria seguir, mas depois ficou claro que não dava”.

