Lituânia x Portugal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo neste sábado pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

, campeão da Liga das Nações, enfrenta a Lituânia nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Grupo B das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space e EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lituânia x Portugal DATA Terça-feira, 10 de setembro LOCAL LFF Stadium HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Space e EI Plus.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LITUÂNIA

Ainda sem vencer nas Eliminatórias, a Lituânia registra um empate e três derrotas no Grupo B, ocupando a lanterna da classificação, com apenas um ponto conquistado.

Provável escalação da Lituânia: Zubas; Vorobjovas, Palionis, Girdvainis, Mikoliúnas; Simkus; Golubickas, Matulevicius, Zulpa, Verbickas

PORTUGAL

Os portugueses assumiram a vice-liderança ao alcançar cinco pontos, após vencerem a por 4 a 2 na última rodada. Agora, a equipe de Fernando busca emplacar depois de dois empates nas Eliminatórias.

Atualmente, os portugueses estão há 11 jogos sem perder. São seis vitórias e cinco empates.

Provável escalação de Portugal: ​​Patricio; Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro; Silva, Carvalho, Neves, Rafa; Cristiano Ronaldo, Félix

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LITUÂNIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sérvia 4 x 1 Lituânia Eliminatórias da Euro 10 de junho Lituânia 0 x 3 Eliminatórias da Euro 7 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ucrânia x Lituânia Eliminatórias da Euro 11 de outubro 15h45 (de Brasília) Lituânia x Sérvia Eliminatórias da Euro 14 de outubro 15h45 (de Brasília)

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 1 x 0 Liga das Nações 9 de junho Sérvia 2 x 4 Portugal Elminatórias da Euro 7 de setembro

Próximas partidas