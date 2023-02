Lionel Messi já ganhou o prêmio The Best da Fifa?

Em seis edições do prêmio, o argentino ficou fora do pódio apenas em 2018

Nesta segunda-feira (27), às 17h (de Brasília), o mundo vai conhecer o jogador que a Fifa definiu como o melhor do planeta durante a temporada 2021/22 e a primeira metade de 2022/23. Por isso, o Mundial do Qatar também será levado em consideração pela entidade na escolha do The Best 2022.

Dentre os três finalistas, o francês Karim Benzema venceu a Champions League com o Real Madrid, enquanto os companheiros de Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e Lionel Messi se destacaram na disputa da Copa do Mundo do Qatar, com o argentino levando a melhor, vencendo o titulo com a sua seleção. Mas o argentino já venceu o The Best alguma vez?

Getty Images

Com o The Best tendo sido criado em 2016, Lionel Messi venceu o prêmio em uma oportunidade, no ano de 2019. Em seis edições do prêmio, o argentino ficou fora do pódio apenas na edição de 2018. Vale lembrar que entre 2010 e 2015 a entidade máxima do futebol se juntou com a revista francesa France Football, responsável pela Bola de Ouro, para premiar o melhor jogador da temporada, com o argentino vencendo o prêmio em quatro oportunidades (2010, 2011, 2012 e 2015).

No período de recorte do The Best 2022, entre agosto de 2021 e dezembro de 2022, Lionel Messi fez 74 jogos somando PSG e Argentina, marcando 45 gols e dando 34 assistências. O argentino conquistou o Campeonato Francês e a Supercopa da França pelo PSG, além da Finalíssima e da Copa do Mundo pela Argentina.