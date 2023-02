Bola de Ouro, The Best, melhor jogador: todos os prêmios individuais de Messi

Craque argentino recebeu prêmio Ballon D'Or em 2021 e concorre a melhor do mundo da Fifa neste ano

Lionel Messi é um dos melhores jogadores de todos os tempos, algo refletido em seus gols, assistências e títulos por Barcelona, PSG e Argentina, mas também pelos prêmios individuais recebidos. O camisa 10 é o recordista em Bolas de Ouro: em sete ocasiões foi escolhido como melhor do mundo pela revista France Football.

Messi ganhou em 2020 o prêmio Laureus, dado ao melhor esportista do ano anterior. Essa foi a primeira vez que um jogador de futebol levou a premiação. O argentino concorre também a outra premiação neste ano, o The Best Fifa, também como melhor jogador do mundo, na temporada 2022.

O atleta foi campeão da Copa do Mundo no Qatar com atuação completa, após anotar sete tentos e três assistências, além de levantar a taça como capitão. São tantas honrarias conquistadas ao longo da carreira que é preciso contar: quantas vezes Messi foi premiado? A GOAL conta a seguir.

Qual foi o primeiro prêmio de Messi?

A primeira conquista individual de peso recebida por Messi foi o tradicional prêmio Golden Boy, de 2005, que o apontou como melhor jogador jovem da temporada. No ano seguinte, Lionel receberia um troféu semelhante em escolha da FIFPro.

Qual foi o último prêmio que ele recebeu?

A última vez em que foi eleito melhor jogador do mundo foi em 2021, sendo eleito pela France Football, enquanto o The Best da Fifa foi conquistado por Robert Lewandowski. Em 2023, porém, o polonês ficou de fora da disputa no Top 3 da premiação da entidade, enquanto o argentino briga ao lado de Mbappé e Benzema pelo título individual.

Messi: todos os prêmios da carreira

Bola de Ouro FIFA e France Football – 2010, 2011, 2012 e 2015