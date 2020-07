Ligue 1 2020/21: quando começa, times e mais do Francês

PSG busca o décimo título para se igualar ao Saint-Étienne como maior vencedor da Liga Francesa; saiba tudo sobre o campeonato

Entre as grandes ligas europeias, a foi a única encerrada precocemente devido a pandemia da Covid-19 . Porém, a próxima temporada do será a primeira a iniciar.

O , campeão da última edição, busca seu oitavo título em nove anos, tendo perdido apenas em 2016/17 para o Mônaco de Kylian Mbappé, hoje uma das estrelas do time da capital.

Caso o favoritismo do time de Neymar seja confirmado e o PSG conquiste mais uma Ligue 1, o clube igualará o como maiores vencedores do campeonato, com dez conquistas.

Quando começa a Ligue 1 2020/21?

O pontapé inicial do Campeonato Francês acontecerá no dia 21 de agosto de 2020. A primeira rodada da Ligue 1 já tem os confrontos definidos, faltando apenas as confirmações de datas e horários.

Confira os jogos da primeira rodada da Ligue 1:

x Saint-Étienne

x

x Stade

Mônaco x Stade de

x

Nice x Lens

PSG x Metz

x Angers

Lorient x

x Brestois

Quando termina a Ligue 1 2020/21?

O fim do principal torneio francês está marcado para o dia 23 de maio de 2021. Com a e a adidas para 2021, o fim dos campeonatos nacionais não podem ser postergados.

Haverá torcida na Ligue 1 2020/21?

A expectativa é que os torcedores possam apoiar seus times nos estádios já na primeira rodada. Na retomada gradual do futebol, os amistosos e final nacionais (da Copa da e Francesa) tiveram a permissão de receber até cinco mil pessoas, respeitando ao máximo o isolamento social.

A Ligue 1 deve seguir tais padrões, com a capacidade reduzida - pelo menos no início da competição.

Quais times disputam a Ligue 1 2020/21?

Lorient e Lens, campeão e vice da Ligue 2 na temporada 2019/20, entram no lugar de e , que foram rebaixados para a segunda divisão.

PSG, Olympique de e Rennes serão os clubes francesas na Liga dos Campeões de 2020/21 , enquanto que o Lille e o Nice serão os representantes da França na próxima .

Diversos times que já foram campeões no passado buscam quebrar a hegemonia do na competição. Saint-Étienne, com dez títulos, Mônaco, com oito taças e o Lyon, que conseguiu um hepta campeonato entre 2002 e 2008, também estão na briga.