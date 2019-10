Liga dos Campeões: jogos com mais gols e as maiores vitórias da história

Por incrível que pareça os 7 a 2 do Bayern sobre o Tottenham não está no topo das tabelas históricas da Champions

O sofreu uma goleada pesadíssima nesta terça-feira (01), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O de Munique se impôs e venceu os donos da casa, e atuais vice-campeões europeus, por 7 a 2 em Londres, resultado que aprofundou a crise da equipe inglesa neste início de temporada e que também marcou alguns recordes.

Entretanto, por incrível que parece, vitória por 7 a 2 está longe de ser a mais elástica na história da máxima competição europeia e também não é o duelo com mais gols somados. Abaixo, confira quais são os jogos que mais tiveram redes balançando nas mais nobres noites europeias.

Qual a vitória pela maior diferença de gols na história da ?

Dínamo Bucareste 11x0 Crusaders FC (1973-74) Reykjavík 2x12 (1969-70) 10x0 Omonia Nikosia (1979-80) Borussia M’ 10x0 EPA Larnaca (1970-71) United 10x0 Lyn Oslo (1969-70) 10x0 Stade Dudelange (1965-66) Ipswich Town 10x0 Floriana FC (1962-63) 10x0 (1956-57) 10x1 OPS Oulu (1980-81) Haka Valkeakoski 1x10 Anderlecht (1966-67)

Quais os jogos com mais gols na história da Champions League?

Os nove gols marcados no duelo entre alemães e ingleses está no ranking dos jogos com mais gols marcados considerando a era moderna da Champions (ainda atrás dos doze marcados no Dortmund x Legia Varsóvia, em 2016), mas fica ainda mais atrás do recorde absoluto da história da competição: em 1969, o Feyenoord bateu o Reykjavík ( ) por incríveis 12 a 2!