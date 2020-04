#LibertadoresEmCasa no FIFA 20: Boca Juniors é goleado pelo Caracas

Alexis Blanco, atacante do time venezuelano, não deu chances ao lateral xeneize Emmanuel Más e aplicou duas goleadas no rival

Com o futebol paralisado, duas boas alternativas para matar saudade do esporte são: assistir jogos antigos e jogar videogames. E é a segunda opção que diversos jogadores dos clubes da Libertadores estão fazendo no torneio #LibertadoresEmCasa. Em mais um jogo da competição, Alexis Blanco, atacante do Caracas-VEN, e Emmanuel Más, lateral do , se enfrentaram representando seus times.

No primeiro jogo da melhor de três, Blanco abriu uma boa vantagem contra o argentino: 3 a 0, sem chances para o Boca. No jogo de volta, "na ", Más não conseguiu fazer do "fator casa" algo a seu favor e foi novamente goleado. O Caracas abriu novamente 3 a 0 no placar. O Boca ameaçou uma reação e anotou um gol, mas logo depois sofreu mais dois. Fim de jogo. 5 a 1 para o time venezuelano.

Confira como foi a emocionante vitória do Racing sobre o América de Cali na #LibertadoresEmCasa.

E no final de semana tem e nos gramados virtuais. O Tricolor, representado por Wendell, do , joga contra o América de Cal, de Gustavo Carvajal, nesta sexta-feira às 19h (horário de Brasília). No domingo, é a vez de Bruno Fuchs representar o contra o , que terá Carlos Servín no comando.