#LibertadoresEmCasa no FIFA 20: Yamil García venceu Matías Pisano no gol de ouro!

Atacante do Racing bateu o meia do América de Cali em uma série emocionante decidida na terceira partida

Enquanto o futebol aguarda a recessão da pandemia, o FIFA 20 ganha um lugar de protagonismo no cenário mundial com diversos desafios e torneios sendo realizados. Na nova edição do #LibertadoresEmCasa, Yamil García, do , enfrentou e venceu Matías Pisano, do América de Cali. E o desempate só aconteceu no gol de ouro!

O primeiro duelo terminou em 4 a 3 para o prata da casa de La Academia, enquanto o meia forçou a série em uma terceira partida ao vencer o segundo embate por 3 a 2. Na decisão, um zero a zero nos 90 minutos levou o desempate à morte súbita, que terminou melhor para o garoto de Avellaneda.