Libertadores feminina 2021: tabela de jogos, classificação, onde assistir e mais dessa edição

A Copa Libertadores feminina de 2021, que acontece no Paraguai, conta com 16 equipes da América do Sul; sendo três delas do Brasil

A Copa Libertadores feminina está chegando, com uma disputa acirrada nesta edição, que acontece no Paraguai nos dias 3 e 21 de novembro. Nesta temporada, o Brasil será representado por Corinthians, Avaí/Kindermann e Ferroviária, que é a atual campeã. Em 2020, o time do interior de São Paulo bateu o América de Cali por 2 a 1 na grande final. Agora, a equipe espera alcançar o mesmo desempenho para acrescentar mais um troféu na sua coleção.

Futebol na TV: a programação dos jogos de segunda, 01 de novembro A fase de grupos, que começa nesta quarta-feira (3), acontece no Paraguai, bem com as quartas de final e as semis. Agora, a final, que está marcada para o dia 21 de novembro, acontece no Estádio Gran Parque Central, no Uruguai. Além dos três times brasileiros, a edição conta com outras 13 equipes, sendo três delas do Paraguai, já que o país-sede ganha mais uma vaga para o torneio. (Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SA) A Goal te mostra tudo o que você precisa saber sobre a Copa Libertadores feminina de 2021. Quais equipes estão classificadas para a Libertadores feminina em 2021? Atual campeão Ferroviária Representante do país-sede Cerro Porteño - Campeão do Campeonato Paraguaio 2021 Brasil Corinthians - Campeão Brasileiro 2020

Avaí/Kindermann - Vice-campeão Brasileiro 2020 Chile Santiago Morning - Campeão do Torneio Transición 2020

Universidad de Chile - Vice-campeõa do Torneio Transición 2020 Colômbia Deportivo Cali - Campeão da Liga Feminina 2021

Santa Fé - Vice-campeão da Liga Feminina 2021 Paraguai Sol de América - Vice-campeão do Campeonato Paraguaio 2021

Deportivo Capiatá - 3º colocado do Campeonato Paraguaio 2021 Argentina San Lorenzo - Campeão do Torneio Apertura 2021 Bolívia Real Tomayapo - Campeão da Copa Simón da Bolívia 2021 Equador Deportivo Cuenca - Campeão da Superliga Feminina 2021 Peru Alianza Lima - Campeão da Liga Feminina 2021 Uruguai Nacional - Campeão do Campeonato Uruguaio 2020 Venezuela Yaracuyanos - Campeão da Liga FUTVE Feminina 2021 Quais são os grupos e o jogos da fase de grupos da Libertadores? Gurpo A Ferroviária

Sol de América

Deportivo Cuenca

Santa Fé 1ª rodada 3 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Ferroviária x Sol de América 3 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Deportivo Cuenca x Santa Fé 2ª rodada 6 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Ferroviária x Deportivo Cuenca 6 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Sol de América x Santa Fé 3ª rodada 9 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Santa Fé x Ferroviária 9 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Sol de América x Deportivo Cuenca Grupo B Cerro Porteño

Santiago Morning

Yaracuyanos

Avaí/Kindermann 1ª rodada 3 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Cerro Porteño x Santiago Morning 3 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Yaracuyanos x Avaí/Kindermann 2ª rodada 6 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Cerro Porteño x Yaracuyanos 6 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Santiago Morning x Avaí/Kindermann 3ª rodada 9 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Avaí/Kindermann x Cerro Porteño 9 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Santiago Morning x Yaracuyanos Grupo C Deportivo Cali

Alianza Lima

Real Tomayapo

Universidad de Chile 1ª rodada 4 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Deportivo Cali x Alianza Lima 4 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Real Tomayapo x Universidad de Chile 2ª rodada 7 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Deportivo Cali x Real Tomayapo 7 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Alianza Lima x Universidad de Chile 3ª rodada 10 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Universidad de Chile x Deportivo Cali 10 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Alianza Lima x Real Tomayapo Grupo D Corinthians

San Lorenzo

Naciona (URU)

Deportivo Capiatá 1ª rodada 4 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Corinthians x San Lorenzo 4 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - Nacional x Deportivo Capiatá 2ª rodada 7 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Corinthians x Nacional 7 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - San Lorenzo x Deportivo Capiatá 3ª rodada 10 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília) - Deportivo Capiatá x Corinthians 10 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) - San Lorenzo x Nacional (Foto: Livia Villas Boas / Staff Images Woman / CBF) Classificação da fase de grupos da Libertadores feminina Grupo A POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1º Ferroviária 0 0 0 0 0 0 0 0 2ª Sol de América 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Deportivo Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 4ª Santa Fé 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1º Cerro Porteño 0 0 0 0 0 0 0 0 2ª Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Yaracuyanos 0 0 0 0 0 0 0 0 4ª Avaí/Kindermann 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo C POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1º Deportivo Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 2ª Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Real Tomayapo 0 0 0 0 0 0 0 0 4ª Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo D POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1º Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 2ª San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 4ª Deportivo Capitá 0 0 0 0 0 0 0 0 Onde assistir à Libertadores feminina? Os torcedores, que quiserem acompanhar a Libertadores feminina, terão um cardápio recheado de opções. Isto porque, o Grupo Disney, que compõe o Star+, a ESPN e o Fox Sports, anunciou a compra dos direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, ainda no começo de outubro. (Foto: Luiza Moraes/CBF/Divulgação) Com isso, os 32 jogos desta edição serão transmitidos pelo Star+, nova plataforma de streaming da empresa. Mas, boa parte dos jogos serão transmitidos ainda na ESPN Brasil e no Fox Sports. Além disso, a Conmebol TV, serviço de assinatura da própria organizadora da competição, transmite os jogos no pay-per-view. Para completar, o Facebook Watch transmite em parceria com a Conmebol, alguns jogos desta edição da Libertadores feminina, que começa nesta quarta-feira (3).