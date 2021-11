Onde assistir à Libertadores feminina 2021?

Nesta edição, o Brasil será representado pelo Corinthians, Avaí/Kindermann e a Ferroviária, que é a atual campeã do torneio

A Copa Libertadores da América do futebol feminino de 2021 já está chegando. Para esta edição, que acontece no Paraguai nos dias 3 e 21 de novembro, o Brasil conta com três representantes: Corinthians, Avaí-Kindermann e Ferroviária, que é a atual campeã do torneio.

A Conmebol, organizadora do torneio, planejava que está edição acontecesse no Chile, ainda nos dias 30 de setembro até 16 de outubro, porém, a entidade divulgou uma mudança na sede, bem como mudanças na data do torneio.

Ainda assim, além da fase de grupos, as quartas e a semis serão disputadas no Paraguai, após isso, o Estádio Gran Parque Central, no Uruguai, será a sede da grande final do torneio no dia 21 de novembro.

Veja como e onde assistir aos jogos da Libertadores feminina:

Quais equipes estão classificadas para a Libertadores feminina em 2021?

Atual campeão

Ferroviária

Representante do país-sede

Cerro Porteño - Campeão do Campeonato Paraguaio 2021

Brasil

Corinthians - Campeão Brasileiro 2020

Avaí/Kindermann - Vice-campeão Brasileiro 2020

Chile

Santiago Morning - Campeão do Torneio Transición 2020

Universidad de Chile - Vice-campeõa do Torneio Transición 2020

Colômbia

Deportivo Cali - Campeão da Liga Feminina 2021

Santa Fé - Vice-campeão da Liga Feminina 2021

Paraguai

Sol de América - Vice-campeão do Campeonato Paraguaio 2021

Deportivo Capiatá - 3º colocado do Campeonato Paraguaio 2021

Argentina

San Lorenzo - Campeão do Torneio Apertura 2021

Bolívia

Real Tomayapo - Campeão da Copa Simón da Bolívia 2021

Equador

Deportivo Cuenca - Campeão da Superliga Feminina 2021

Peru

Alianza Lima - Campeão da Liga Feminina 2021

Uruguai

Nacional - Campeão do Campeonato Uruguaio 2020

Venezuela

Yaracuyanos - Campeão da Liga FUTVE Feminina 2021

Onde assistir aos jogos da Libertadores feminina?

Os torcedores, que quiserem acompanhar a Libertadores feminina, terão um cardápio recheado de opções. Isto porque, o Grupo Disney, que compõe o Star+, a ESPN e o Fox Sports, anunciou a compra dos direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, ainda no começo de outubro.

Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SA

Com isso, os 32 jogos desta edição serão transmitidos pelo Star+, nova plataforma de streaming da empresa. Mas, boa parte dos jogos serão transmitidos ainda na ESPN Brasil e no Fox Sports.

Além disso, a Conmebol TV, serviço de assinatura da própria organizadora da competição, transmite os jogos no pay-per-view. Para completar, o Facebook Watch transmite em parceria com a Conmebol, alguns jogos desta edição da Libertadores feminina, que começa nesta quarta-feira (3).

Onde ver os jogos da primeira rodada da fase de grupos?