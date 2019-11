Libertadores: como chega o River para a final contra o Flamengo?

Equipe argentina venceu as semifinais da Copa da Argentina no último jogo antes da decisão contra o clube carioca

Com pouco mais de quatro dias para a final da Libertadores, o já iniciou a preparação para encarar o naquele que será o principal jogos de ambas equipes no ano. Ainda com algumas dúvidas acerca do elenco titular, o River venceu o Estudiantes de Caseros, por 2 a 0, na semifinal da Copa da no último jogo antes da final.

Finalista da Copa e atualmente em quarto lugar no , os Hermanos chegaram a assumir provisoriamente a liderança da competição nacional após vencer o por 2 a 1 em primeiro de novembro. No duelo seguinte, a vitória de 2 a 1 sobre o Aldosivi manteve a equipe em primeiro na tabela.

Porém, a inesperada derrota para o em 11 de novembro, no último jogo da equipe no Monumental antes de encarar o Flamengo, fez com que a equipe caísse para a quarta posição do Campeonato Argentino. O revés encerrou a série de oito jogos consecutivos dos argentinos sem derrota.

Apesar da posição, o elenco comandado por Galhardo soma um ponto de diferença para o líder, o . O River, vale lembrar, venceu o Boca nas semifinais da Libertadores. A vitória diante do maior rival assegurou o clube pela segunda vez consecutiva na final do maior campeonato sul-americano.

Possíveis desfalques

Poupado na semifinal da Copa da Argentina, Matias Suárez segue como dúvida para enfrentar o Flamengo. Enzo Perez, por sua vez, deixou o jogo da última quinta-feira (14) com lesão no ombro e virou dúvida para a decisão da Libertadores marcada para o próximo sábado (23), às 17h (Brasília).

Após deixar os treinamentos do River Plate na última semana por conta de um desconforto na perna direita, Juan Fernando Quintero assustou aos fãs do River. Porém não deverá ser desfalque no time argentino para a final da Libertadores contra o Flamengo.

De acordo com o jornal Olé, os exames não detectaram nenhuma lesão muscular e Quintero fez questão de ressaltar que está pronto para duelar contra o Flamengo. "Obviamente eu estarei na final, se Deus quiser", disse ao passar diante dos jornalistas.