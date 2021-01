G6, G7 ou G8 no Brasileirão? Como ficam as vagas de classificação à Libertadores 2021

Palmeiras, Grêmio e Santos podem abrir até duas vagas de classificação para o torneio continental

Em uma das edições do Brasileirão mais imprevisíveis dos últimos tempos , a briga por uma vaga na Libertadores está mais viva do que nunca. Enquanto , , , , e continuam na luta pelo título, outras equipes esperam para ver quantas vagas para a Libertadores estarão disponíveis ao fim da competição .

Naturalmente, os seis primeiros colocados se classificam para o torneio continental : do campeão nacional até o quarto lugar, todos vão diretamente para a fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto disputam a pré-Libertadores. Isso pode mudar, porém, após as decisões da Copa do e da edição atual da Libertadores da América.

Cada uma das competições abre uma vaga direta na fase de grupos para seu vencedor. No caso da , por exemplo, Palmeiras e Grêmio irão fazer a final do torneio . Independente do vencedor, no momento, ele se classificaria automaticamente para a fase de grupos por ter sido campeão do torneio e abriria uma vaga na Libertadores para o sétimo colocado .

Como a final da atual edição do torneio continental também será brasileira, disputada entre Palmeiras e Santos , já está certo que teremos oito times do país classificados para a Libertadores 2021 .

Agora, excluindo o , os times que estão entre a sétima colocação no campeonato e a 11ª ( , , Ceará e -PR), esperam para ver qual será o número de vagas disponível para se classificarem para a competição via Brasileirão. E isso vai depender de quem sair com a taça nas finais. Hoje, caso tivéssemos o número máximo de vagas pelo campeonato nacional, os beneficiados seriam Fluminense e Corinthians .

O Brasileirão acaba com G6 se:

O vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) e o vencedor da Libertadores (Palmeiras ou Santos) terminarem fora do G-6;

O Brasileirão acaba com G7 se:

O vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) terminar no G-6, mas o vencedor da Libertadores (Palmeiras ou Santos) terminar fora do G-6;

O vencedor da Libertadores (Palmeiras ou Santos) terminar no G-6, mas o vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) terminar fora do G-6;

O Brasileirão acaba com G8 se:

O vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras ou Grêmio) e o vencedor da Libertadores (Palmeiras ou Santos) terminarem no G-6;

Classificados para a Libertadores 2020:

Via Copa do Brasil : Palmeiras ou Grêmio

: Palmeiras ou Grêmio Via Campeonato Brasileiro: -

- Via Libertadores: Palmeiras ou Santos

Como está a situação de momento no Brasileirão?

Se a competição acabasse agora, São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Flamengo estariam classificados para a fase de grupos da Libertadores, enquanto Palmeiras e Grêmio jogariam a pré-Libertadores.

O vencedor da Copa do Brasil, independente de quem seja, abriria uma vaga para o sétimo colocado do Brasileirão jogar a primeira fase do torneio continental: o Fluminense seria o beneficiado.

Se o Palmeiras levar a atual edição da Libertadores, abriria uma vaga para o oitavo colocado do Brasileirão jogar a primeira fase do torneio continental independentemente do resultado na Copa do Brasil: seu arquirrival, o Corinthians, ficaria com o lugar.

Se o Santos levar a atual edição da Libertadores, não abriria outra vaga, já que é o atual nono colocado do Brasileirão.