Renato Portaluppi pode ser demitido do Grêmio após eliminação na Libertadores

A equipe gaúcha caiu na fase pré da competição continental, sendo eliminada contra o Independiente Del Valle. Será o fim de uma era?

A precoce eliminação do Grêmio na Libertadores da América poderá determinar mudanças radicais no Tricolor Gaúcho. A direção gremista está dividida em relação à permanêcia do técnico Renato Portaluppi. Membros do conselho de administração do clube pressionam o presidente Romildo Bolzan Júnior para que ocorra a troca no comando técnico.

Em entrevista para a Rádio Guaíba, logo após a eliminação da Libertadores, o vice-presidente do Grêmio, Cláudio Oderich, concedeu entrevista e admitiu que o ciclo do treinador do Grêmio pode estar chegando ao seu final.

“O momento é muito delicado, o Grêmio vem de derrotas e eliminações sucessivas, em outras edições da Libertadores, como para o Flamengo (O Grêmio foi eliminado na semi-final da Libertadores 2019 após ser goleado por 5 x 0). Ano passado fomos eliminados pelo Santos (O Tricolor caiu nas quartas de final após ser goleado por 4 x 1) e também perdemos a decisão da Copa do Brasil para o Palmeiras”

“O Renato é eterno para o torcedor do Grêmio, como jogador e como treinador. Agora o que temos que avaliar é a questão do ciclo, se ele vai conseguir motivar os atletas ou não. É uma questão que vamos decidir de cabeça fria, amanhã, e aquilo que for o melhor para o Grêmio nós vamos decidir”, destacou Cláudio Oderich.

O treinador gremista também não vive um bom momento junto aos torcedores. Muitos se manifestam contrário a permanência de Renato Portaluppi, mas o comandante tricolor tem um forte aliado: o presidente Romildo Bolzan já manifestou o desejo manter Renato Portaluppi até o final do seu mandato, que acaba em 2022.

O contrato de Renato com o Grêmio não tem multa rescisória, independente de quem tiver a iniciativa de romper o acordo, ninguém fica obrigado a ressarcir financeiramente.