Final da Libertadores 2022: quando e onde será a decisão do torneio sul-americano?

A final que tradicionalmente acontece em novembro foi antecipada para outubro por conta da Copa do Mundo, que será disputada em novembro de 2022

A Copa Libertadores é a principal competição de clubes da América do Sul. O torneio é um dos principais desejos dos clubes brasileiros na temporada. Em cada edição sete times do Brasil se classificam através do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Vale lembrar, que o campeão da Libertadores e da Copa Sul-Americana garantem uma vaga direta na edição seguinte, e se for um clube brasileiro a contagem de clubes pode chegar a nove.

Desde a edição 2019, a final da competição vem sendo disputada em jogo único, e em 2022 não será diferente. A Conmebol já havia confirmada em maio a sede da grande final do torneio, no entanto, foi preciso antecipar a data da final por conta da Copa do Mundo, que será disputada em novembro de 2022.

Desse modo, a Goal te mostra tudo sobre a sede da final da Copa Libertadores 2022: quando e onde o jogo será disputado? e quais eram os estádios candidatos a sediar a final?

Quando e onde será disputada a final da Libertadores de 2022?

O grande palco da final de 2022 será o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido como Monumental de Guayaquil, no Equador . Local onde o Barcelona de Guayaquil manda seus jogos. A Conmebol definiu que o jogo será realizado no dia 29 de outubro , no entanto, a data está sujeita a alterações.

Com capacidade para receber mais de 57 mil pessoas. O estádio já sediou algumas decisões importantes como a final da Copa América de 1993 e a Copa Libertadores de 1998, onde o Vasco se sagrou campeão daquela edição.

A expectativa é que o jogo conte com a presença total do público. Por conta da pandemia, as partidas estavam sendo realizadas sem público e desde julho de 2021, a entidade liberou a presença de torcida, de acordo com os protocolos de cada país ou cidade e também um teste de Covid-19 negativo. Na edição de 2021, o Flamengo foi o primeiro clube a jogar com torcida no Estádio Mané Garinchia, na ocasião, foi possível colocar 25% da capacidade do estádio.

( Foto: Barcelona SC)

O estádio foi escolhido a partir de uma lista que a entidade divulgou. Para a definição do estádio a organização fez uma série de vistorias no local. Na lista divulgada tinha dois estádios brasileiros, sete argentinos e um equatoriano. Veja a lista: