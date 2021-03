Grêmio x Ayacucho ao vivo: siga em tempo real o jogo da Libertadores

A partida de volta entre Ayacucho e Grêmio será disputada na próxima terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília). O jogo será disputado no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

A mudança foi necessária em função do veto imposto pelas autoridades peruanas para a entrada de brasileiros no país em meio à pandemia do novo coronavírus.