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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Lewandowski recebe uma proposta oficial para definir seu futuro

R. Lewandowski
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Será que o atacante polonês vai se transferir para a Liga Roshen?

O polonês Robert Lewandowski, atacante do Barcelona, recebeu uma proposta oficial para definir seu futuro no clube catalão.

O contrato de Lewa com o Barcelona termina no próximo verão, e o atacante polonês pode agora assinar gratuitamente com qualquer clube.

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De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o Barcelona apresentou sua oferta oficial a Robert Lewandowski para renovar seu contrato com o time.

O jornal espanhol revelou que a proposta oficial do Barcelona inclui uma renovação de apenas um ano, com uma redução significativa no salário que o jogador polonês recebe atualmente, especialmente porque ele completará 38 anos em agosto próximo.

O atacante polonês respondeu ao Barcelona que tomará sua decisão final sobre o futuro no final deste mês.

O jornal indicou que Pini Zahavi, agente de Lewandowski, esteve em Barcelona durante esta semana para se reunir com representantes do clube e conhecer os detalhes da proposta.

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Essa iniciativa surge em meio à pressão exercida por vários outros clubes nas últimas semanas para tentar convencer o atacante de 37 anos a se juntar a eles.

Lewandowski começará agora a avaliar todas as ofertas disponíveis junto com sua família, tendo recebido propostas do Milan, que intensificou a pressão para fechar o negócio nas últimas horas, além da Juventus, do Chicago Fire, dos Estados Unidos, e de vários clubes sauditas.

Embora a prioridade do astro polonês seja permanecer no Barcelona, devido à vida estável e feliz que leva com sua esposa e suas duas filhas na cidade, essa decisão pode levá-lo a recusar ofertas financeiras mais vantajosas.

Lewandowski, conhecido por seu espírito competitivo, está disposto a aceitar um papel secundário no elenco do time catalão, desde que o clube contrate um atacante de alto nível para ser titular, o que explica a necessidade do astro polonês de conhecer o projeto esportivo que o Barça planeja para o futuro, E a questão não se resume apenas aos termos financeiros.

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