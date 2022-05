Lewandowski no Barcelona? O que se sabe sobre a possível transferência?

Com o fim da temporada europeia se aproximando, diversos rumores e especulações dos jogadores começam a surgir nos principais clubes europeus.

Recentemente, aliás, o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, teve seu nome fortemente ligado a uma transferências ao Barcelona, da Espanha, já que ainda não avançou para uma renovação de contrato com o clube alemão.

No entanto, o diretor de futebol do Barcelona, Mateu Alemany, negou os relatos de que o clube tenha se reunido com o agente de Robert Lewandowski para uma possível negociação.

Questionado pela Movistar sobre os rumores, Alemany disse: “Não houve reunião com o agente de Lewandowski. Além disso, não gosto de falar sobre o processo de negociação - é algo privado."

"Não gostamos de discutir jogadores que têm contrato com outros clubes."

Getty Images

Do lado do Bayern de Munique, o clube alemão declarou publicamente seu desejo de assinar um novo contrato com Lewandowski, que já marcou 49 gols nesta temporada e ajudou a equipe na conquista do décimo título consecutivo da Bundesliga.

No entanto, a GOAL pôde confirmar que os Bávaros já trabalham com alguns nomes para substituir o atacante polonês, principalmente, caso não consiga avançar na renovação de contrato do jogador.

Aos 33 anos, o atacante do Bayern de Munique já foi especulado em diversos clubes, já que passou a considerar novos desafios para sua carreira, segundo a imprensa alemã.

Por isso, a equipe comandada por Xavi Hernández, o Barça, foi apontada como um possível destino ao atacante, mesmo com Mateu Alemany descantando as sugestões de que as negociações já ocorreram.