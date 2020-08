Xavi: "De Bruyne é o melhor meio-campista do mundo"

A lensa do Barcelona elogiou o meio-campista, eleito o Jogador do Ano da Premier League

O ex-meio-campista e ídolo do , Xavi Hernández, elegeu De Bryune o melhor do mundo na posição em que ele se consagrou. Para o hoje treinador, o belga está em "outro nível" em relação aos outros jogadores que atuam no setor.

"Kevin De Bruyne é fora da curva. É diferenciado e, no momento, eu diria que é o melhor meio-campista do mundo e relativamente jovem", afirmou o técnico do Al Sadd, do . "Vir para o Catar foi a melhor decisão que tomei na vida", acrescentou ele.

De Bruyne, que foi eleito o Jogador do Ano da Premier League na temporada 2019/20, se estabeleceu como um dos destaques da sua equipe desde que foi comprado por £ 55 milhões de libras (R$ 395 milhões), junto ao , em 2015. Aos 29 anos, marcou 57 gols em 222 partidas pelos Citizens, dando também 89 assistências, 20 delas na temporada passada, apenas na EPL.

Além disso, Xavi também elogiou Mbappé e Van Dijk. Para ele, o francês é "um jogador capaz de fazer muita diferença. Ele é um jogador capacitado técnica e fisicamente, muito jovem e me parece o homem ideal para se ter em campo".

"Escolheria também Van Dijk devido à sua liderança, força física e boa capacidade técnica", continuou ele, lembrando também do ex-comandante Pep Guardiola: "Pep é o melhor treinador do mundo. Ele deu um toque especial ao nosso esporte. Ele é muito bom pelo que transmite e pela capacidade de liderança".