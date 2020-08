Lewandowski, hoje, é melhor que Messi, diz ídolo do Bayern

Lothar Matthaus não escondeu a confiança para ver o clube alemão classificado para a semifinal da Champions League

e de Munique se enfrentam apenas nesta sexta-feira (14), no duelo único de quartas de final da , em Lisboa. Mas o clima de tensão e expectativa para o confronto de gigantes já pode ser sentido. Do lado alemão, por exemplo, o ex-jogador Lothar Matthaus – ídolo do clube e campeão mundial com a – garantiu que não há motivos para temer os catalães.

“O Barça de hoje não é aquele de antes”, disse Matthaus em entrevista para o jornal Bild. “Eles têm o Messi, é claro, e um jogador como ele sempre é capaz de fazer alguma coisa genial. Mas, sozinho, ele não basta contra este Bayern”.

Matthaus foi além e levantou polêmica ao dizer que atualmente Robert Lewandowski, camisa 9 do Bayern, é o melhor jogador do mundo. Melhor até mesmo do que... Lionel Messi!

“O Messi vai enfrentar o seu sucessor como melhor jogador do mundo: Robert Lewandowski. Ele é o melhor jogador, não apenas o melhor atacante”, concluiu o capitão da Alemanha na conquista do Mundial de 1990.

Lothar Matthaus, sem medo do Barcelona (Foto: Getty Images)

Considerando todas as competições oficiais em disputa nesta temporada, Lewandowski é o jogador com mais gols marcados. O polonês balançou as redes adversárias 53 vezes contra 31 de Messi, que por outro lado é o maior garçom, contabilizando 25 assistências em comparação às oito de Lewandowski.

Somando gols e assistências, Lewandowski participou diretamente de 61 tentos do Bayern – o que ajudou muito para a conquista de mais um campeonato alemão – enquanto Messi participou diretamente de 56 gols neste Barcelona aquém do esperado como um todo.

Considerando a média por 90 minutos, Lewandowski segue no topo (1.23 gols/jogo) enquanto Messi fica na segunda posição dentre os assistentes (atrás apenas de Thomas Muller, também do Bayern: 0.6 a 0.67).