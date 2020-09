Quando vai ser o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21?

Tudo o que você precisa saber sobre o sorteio da principal competição de clubes da UEFA

Pouco mais de um mês separa a final da Liga dos Campeões de 2019/20 do sorteio dos grupos para a edição de 2020/21. O atraso na temporada, por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, encurtou o calendário e uma edição acabou "atropelando" a outra.

Antes mesmo da final, as eliminatórias para a Champions 2020/21 já haviam começado e, agora, a Uefa já está se preparando para dar a largada na fase de grupos. A divisão dos potes já está definida e faltam apenas seis equipes serem definidas.

Com a data se aproximando, a Goal traz tudo o que você precisa saber sobre o sorteio da fase de grupos da 2020/21, incluindo quando é, as equipes envolvidas, os potes e mais!

O sorteio da fase de grupos da Champions League está marcado para o dia 1º de outubro de 2020, às 13h (de Brasília).

A cerimônia vai acontecer na sede da Uefa, em Nyon, na , e, além do sorteio, também vai ter a entrega dos prêmios aos melhores jogadores e treinadores da edição 2019/20.

Quais são os potes para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21?

Pote 1 Pote 2 Pote 3 Pote 4 de Munique Istambul a definir a definir * a definir * a definir * a definir * Borussia Monchengladbch* a definir

*podem mudar de grupo dependendo de quem se classificar nas eliminatórias

Ao todo serão 32 times a serem sorteados e divididos em oito grupos com quatro equipes cada. 26 destes já estão definidos de acordo com as classificações de , Liga dos Campeões e Ligas Nacionais, os outros seis vão sair da fase preliminar da competição.

O pote 1 contém o campeão da edição anterior, o vencedor da Liga Europa e os campeões das seis principais ligas nacionais com base no ranking da UEFA. Os três potes restantes são montados de acordo com a classificação do time no ranking da UEFA.

Onde assistir ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21?

A cerimônia terá transmissão ao vivo no site oficial da Uefa e, aqui na Goal, você vai ter as informações dos grupos assim que forem definidos.

Quando começa a fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21?

Os primeiros jogos da fase de grupos da Champions estão marcados para terça-feira, 20 de outubro, e quarta-feira, 21 de outubro. Ou seja, as equipes terão menos de um mês entre saber seus adversários e fazer a partida de abertura.

Nesta fase cada equipe faz seis jogos - ida e volta com cada um dos três adversários -, e os últimos embates estão marcados para terça-feira, 8 de dezembro, e quarta-feira, 9 de dezembro.