Se alguém tinha esquecido, se lembrou: Neuer continua ótimo

O goleiro e capitão do Bayern de Munique mostrou, após críticas nos últimos anos, que segue um gigante

Manuel Neuer é um dos grandes goleiros de sua geração, e sobre isso não há muitas dúvidas. Mas às vezes uma semifinal de com tamanha precisão quando exigido faz lembrar da importância do jogador neste de Munique que volta à final da Champions League para enfrentar o , domingo (23), em Lisboa.

Na semifinal contra o , a primeira grande chance do jogo foi de Depay, atacante do time francês, e Neuer, ao seu estilo, abandonou o gol e saiu para fechar o ângulo e dificultar o chute, que foi para fora. Mais tarde, com o Bayern já em vantagem, se manteve seguro e ainda cresceu quando necessário, bloqueando o chute de Ekambi, que recebeu em plenas condições de marcar.

Se o ataque o Bayern vem de jornadas avassaladoras, o goleiro também fica marcado por essa chegada à decisão europeia.

Depois de ter ficado no banco em jogos contra e pelas eliminatórias para a de 2020 (que acabou adiada), Ter Stegen admitiu publicamente que queria jogar. Neuer respondeu que os comentários do suplente não eram nada positivos para a . E Stegen ainda reclamou que Neuer não deveria criticá-lo, afinal, ele só desejava entrar em campo.

Voltando ao Bayern, vale lembrar que na última temporada o time parou nas oitavas de final da Champions League, caindo para o campeão – e com Neuer mais uma vez sendo questionado. E esse time vinha sendo bastante questionado. Não à toa, houve uma troca no comando técnico no último mês de novembro: saiu Niko Kovac, entrou Hans-Dieter Flick. Ele começou como interino, no mês seguinte acabou efetivado e depois teve seu contrato firmado até 2023 durante a interrupção por conta da pandemia.

Depois da mudança, o Bayern ressurgiu. O time está invicto em 2020, e desde a volta do futebol na Alemanha, em maio, soma 14 jogos e 14 vitórias, levando o Alemão, a e chegando à final da Champions League marcando quatro gols no , oito no e três no Lyon.

Agora, Neuer e companhia têm o pela frente, encarando um novato em decisões e buscando o sexto título do Bayern. A atual geração já levantou a taça em 2013, contra o Borussia, quando Boateng, Alaba e Muller estavam em campo - além de Neuer, claro.