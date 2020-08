De Bruyne, o melhor jogador da Premier League mesmo sem o título

O meia belga bateu as estrelas do Liverpool para ficar com o prêmio após uma boa campanha do Manchester City

O craque do , Kevin De Bruyne, que esteve em campo na derrota por 3 a 1 para o Lyon, que eliminou o time de Pep Guardiola da Champions League, ganhou o prêmio de Melhor Jogador da Premier League 2019/20, apesar do ter garantido o título.





O belga igualou o recorde de assistências em uma única temporada (20), igualando a marca estabelecida pela lenda do , Thierry Henry, na histórica temporada de 2002/03. Além disso, o atleta de 29 anos também marcou 13 gols na EPL. Ele criou mais chances e teve mais envolvimento em gols do que qualquer jogador da liga.

Kevind De Bruyne foi também premiado em uma votação realizada com os torcedores, onde ele superou Alexander-Arnold, Jordan Henderson e Sadio Mane, do Liverpool, além de Danny Ings, do , Nick Pope, do e Jamie Vardy, do .

Embora tenha começado bem o campeonato, De Bruyne foi peça consistente para a equipe de Pep Guardiola ao longo do ano, fazendo dois gols e dando uma assistência na vitória de 5 a 0 sobre o , confronto válido pela última rodada do Inglês.

(Foto: Getty Images)

O City, no entanto, terminou em segundo lugar na liga, 18 pontos atrás do campeão Liverpool, que conquistou o título de forma confortável. O último jogador que conquistou o prêmio e foi também campeão foi Kante, do , em 2016/17.



Levando em conta todas as competições durante a temporada 2019/20, De Bruyne jogou 48 vezes pelos Citizens, marcando 16 vezes e participando em outros 23. Ele está no City há cinco temporadas e agora contabiliza 57 gols e 89 assistências em 222 partidas pelo clube.