'Lewandowski é um pouco subestimado', diz Seedorf sobre o vencedor do Goal 50

O atacante do Bayern de Munique foi eleito o melhor jogador do mundo, mas Seedorf afirma que o polonês merece ainda mais créditos

Quatro vezes campeão da Liga dos Campeões, Clarence Seedorf diz que algumas pessoas ainda substimam Robert Lewandowski, atacante do de Munique e vencedor do prêmio Goal 50 em 2020.

Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo após uma temporada em que ajudou o clube bávaro a vencer o triplete, mas Seedorf afirma que ainda vê muitas críticas ao polonês, chamado muitas vezes de apenas um artilheiro.

"Sempre há competição. Mas nós temos que admitir que ele performou no mais alto nível, não apenas marcando gols, mas seu jogo é completo", disse o holandês à Goal. "Ele sabe como segurar a bola, como dar assistências e, claro, ele sabe marcar gols".

"Ele trabalha duro e um jogador de grupo e sabe se movimentar entre os espaços. Ele é muito completo. Às vezes, até o seu drible é eficiente. Talvez ele ainda seja subestimado em alguns aspectos de seu futebol. Todos que conhecem o jogo conseguem ver coisas nele. Eu o considero absolutamente um jogador top", completou Seedorf.

O polonês venceu a concorrência de Kevin de Bruyne e Leo Messi para ser eleito o melhor do mundo. Nas três competições conquistadas pelo Bayern na temporada 2019/20, Lewandowski foi artilheiro em todas.

Campeão europeu por , e , Seedorf afirma que o título da Liga dos Campeões pavimentou o caminho de Lewandowski para o topo do esporte.

"Quando você ganha a Liga dos Campeões do jeito que o Bayern ganhou é difícil escolher outro jogador. Do primeiro ao último jogo, ele foi uma peça-chave. Ele teve uma temporada espetacular. Ele tem sido imparável nos últimos três anos, talvez até mais".

Seedorf admitiu também que ficou impressionado com o time bávaro, que teve mais jogadores na lista da Goal 50 do que qualquer outro clube. Especialmente, a forma como o Bayern dominava os adversários chamou a atenção do holandês, com pressão total e muitos jogadores no ataque, dando dor de cabeá para os adversários.

"O Bayern estava imparável. Eu pensei que o tinha uma chance, mas então eles caíram diante do . Na , tomaram uma decisão muito corajosa de retomar a temporada antes e aí a forma física deles era diferente. Algo que o Bayern tinha é que mostrou que podia dominar nos momentos que queria. Quando queria pressionar, começava a pressionar".

"A combinação dos jogadores mais jovens com os mais velhos e mais experientes é fantástica. [Manuel] Neuer é um grande extra na defesa. A capacidade de colocar os jogadores na área e ao redor da área quando há um cruzamento mantém a pressão sobre o adversário e foi aí que o encontrou dificuldades", completou.