Lesionado, Dembélé expõe graves erros nos planos do Barcelona

O escolhido para substituir Suárez se lesionou e deixou o time sem alternativas

"Estou muito calmo se não chegar nenhum atacante na janela de inverno porque temos Ousmane Dembélé", disse Quique Setién há apenas três dias. O treinador do colocou o francês, "um jogador extraordinário do qual tentaremos tirar o melhor partido", como solução para a ausência de Luis Suárez - que ainda três meses e meio de recuperação -, após as tentativas do clube de assinar com um substituto falharam. No final, Barcelona fica sem centroavante e sem Dembele.

Porque o grave contratempo sofrido pelo francês na sessão de ontem, quando enfrentava a décima e última semana de recuperação, estava na verdade escondendo um bíceps femural quebrado na perna direita, que convida a pensar que Dembélé não poderá mais jogar nesta temporada que ainda tem quatro meses e meio. Portanto, nada de histórias. Se Barcelona quisesse encobrir sua miséria na busca de nove durante o mercado de janeiro com a recuperação de Dembélé, terá de encontrar outra desculpa.

Neste momento sabe-se que o Barcelona tem apenas catorze jogadores disponíveis da primeira equipe - quinze, quando Arturo Vidal for liberado esta semana - para enfrentar um trecho do calendário em que não há centroavante, nem muitas rotações no meio, e a equipe ainda sofre de uma perigosa fragilidade nas fases finais dos jogos. Por acaso, Dembélé teria dificuldade em resolver qualquer um destes problemas.

Ele é um dos jogadores mais irregulares do elenco em termos de participação. No ano passado, seu melhor pelo Barça, ele nem sequer participou da metade dos minutos jogados pela equipe. Os contratempos nas recuperações, mesmo as recaídas, fazem parte do dia a dia de qualquer clube. Colocar-se nas mãos de um jogador que não encontrou a menor regularidade em dois anos e meio, indicá-lo como redentor diante da possível falta de gols sem Suárez e tentar fazer ver que com ele não era necessário ir ao mercado, apesar de estar convencido de que precisava, são um sinal de outra coisa muito diferente.

São um sinal da falta de planejamento de um dos maiores clubes do mundo, que não está sabendo lidar com a lesão de um de seus principais jogadores - algo que pode voltar a acontecer - e nem com as possibilidades da janela de transferências.