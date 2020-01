Barcelona se conforma com solução "caseira" para Suárez: Dembélé está voltando

O francês está na fase final de sua recuperação e Barcelona o vê como o melhor opção depois de não conseguir encontrar o nove que procurava

Depois de não achar um substituto à altura do lesionado Suárez - envolvido em quase metade dos gols da temporada -, o não vai contratar nesta janela de inverno.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Na noite do dia 30, véspera do fechamento da janela de transferências, o diretor de relações institucionais do clube catalão, Guillermo Amor, confirmou que o clube não vai "contratar por contratar". Com Dembélé prestes a voltar, ele deve ser o escolhido para a função. Será a terceira chance do francês com a camisa do Barça.

Mais artigos abaixo

Mais times

Constantemente afastado dos gramados por lesão, Dembélé já está há nove semanas sem jogar, com previsão de só mais uma até poder retornar às atividades.

O francês até já participou de treinamentos com o grupo e em breve será liberado pelo departamento médico. Assim, Dembélé chega bem a tempo de ajudar um Barcelona que abriu a porta para Carles Pérez, mas que não encontrou um centroavante para a vaga de Suárez.