Leonardo detona comportamento do Real em caso Mbappé e faz revelação sobre última oferta

O diretor do PSG ainda acredita que o jogador vai seguir no clube após o final de seu contrato, que ainda não foi renovado

A janela de transferências na Europa já fechou, mas a novela envolvendo a contratação de Mbappé continua quente, pelo menos pelo lado do PSG. Leonardo, diretor esportivo do time francês, voltou a atacar o Real Madrid sobre a forma como as negociações foram levadas.

Um dos grandes temas de uma janela épica foi uma transferência que não aconteceu. Os últimos dias de mercado foram quentes com a ofensiva do Real Madrid para tirar Kylian Mbappé do PSG, mas a transação não se concretizou antes do período limite.

O Real teria feito três ofertas para contratar Mbappé, mas sempre sofreu com o pulso firme do PSG, que só liberaria o jogador em seus próprios termos. A última proposta, que teria sido a maior de todas, no valor de 220 milhões de euros, segundo Leonardo, diretor esportivo do PSG, nunca chegou à Paris.

"Tínhamos clara nossa postura quanto a ofertas. A primeira não foi suficiente, porque foi menos do que pagamos por ele. E a tal última oferta da qual eles falaram nunca chegou para nós", revelou Leonardo em entrevista ao Canal+.

Além da acusação, o brasileiro aproveitou a chance de falar para, novamente, detonar o Real Madrid, com muitas críticas à forma como os espanhóis levaram as negociações pelo atacante.

"Não ficamos felizes com o comportamento do Real Madrid. Iniciar negociações por um dos melhores jogadores do mundo na última semana da janela de transferências gerou uma situação que a gente não gostou", disse o cartola. "Você não pode organizar um mercado de transferências e três ou quatro meses e de repente mudar seus planos de uma hora para outra assim".

Mbappé tem contrato com o PSG apenas por mais esta temporada, com vencimento marcado para 30 de junho de 2022, e não parece disposto a aceitar uma renovação. Este, que poderia ser um dos trunfos para o Real conseguir a contratação - já que em um ano ele poderá deixar o time de graça - acabou não ajudando. Assim, os planos merengues foram adiados, e toda a expectativa é de que, em janeiro, o atacante já assine o pré-contrato com os Blancos.

Apesar de esta situação parecer natural para a maioria, já que Mbappé nunca escondeu o desejo de defender o Real, Leonardo ainda tem esperanças de manter o camisa 7 no Parque dos Príncipes: "Não vejo Mbappé indo embora do Paris ao final desta temporada.