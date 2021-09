Mbappé, de olho no Real Madrid, recusou no PSG salário maior que os de Messi e Neymar, diz jornal

A última proposta de renovação feita pelo clube transformaria o atacante no jogador mais bem pago do clube, mas ele recusou

Kylian Mbappé pode não ter trocado o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid nesta janela de transferências, mas ao que tudo indica a mudança deve se completar no ano que vem. O jogador, que já deixou claro que não deseja renovar com os franceses, teria recusado o maior salário do elenco para ir ao aos Blancos na próxima temporada.

A possível ida de Mbappé ao Real Madrid foi um dos grandes assuntos desta importante janela de transferências da Europa. Apesar de poder ter o atacante de graça em um ano, o Real Madrid não mediu muitos esforços para contratá-lo ainda neste verão europeu - o clube merengue chegou a oferecer 220 milhões de euros ao PSG.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar da ofensiva dos espanhóis, o PSG sempre deixou claro que não iria facilitar a saída de um de seus principais jogadores, mesmo que essa seja a vontade dele e que o contrato em vigor se encerre em junho de 2022, quando ele poderá deixar o clube de graça. E foi isso que os franceses fizeram, impediram a saída do camisa 7 - por enquanto.

Mas, ao mesmo tempo em que o PSG recusava as investidas do Real Madrid, sem sequer ter respondido às ofertas feitas, Mbappé fazia o mesmo com o time francês. O atacante recusou todas as propostas de renovação contratual apresentadas pelo clube, que pretendia mantê-lo no Parque dos Príncipes para além de junho do ano que vem.

A última oferta de renovação feita por Leonardo, diretor esportivo do PSG, a Mbappé, vista como "irrecusável", transformaria o camisa 7 no jogador mais bem pago do elenco galático do time da capital francesa, melhor até do que Lionel Messi e Neymar. Segundo o jornal francês Le Parisien, o valor da proposta era de 45 milhões de euros líquidos, ou seja, uma soma que chegaria a € 135 milhões se considerados os encargos fiscais e um "bônus de renovação astronômico" que nunca foi visto antes no futebol, de acordo com a publicação.

Como das outras vezes, Mbappé também rejeitou esta proposta do PSG e, desta forma, estará livre no mercado a partir de julho. Antes disso, porém, o clube ainda pode tentar mantê-lo, mas tem que ser rápido já que em janeiro, seis meses antes do término do contrato, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe.