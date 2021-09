PSG brincou com o Real Madrid e estragou o "Verão Mbappé" na Espanha

Com a ajuda de intermediários, o Real Madrid se dispôs a superar a barreira dos 220 milhões, mas não obteve nenhuma resposta

O começo da temporada 2021/22 do Real Madrid, foi sem dúvida sobre Kylian Mbappé, da não assinatura, na verdade. Nesta janela, percorreu-se uma montanha russa da qual o clube ficou tonto e impotente com o Paris Saint-Germain, devido às formas e à profundidade do negócio. Apesar das falsas esperanças, o clube não estava aberto a negociar o atacante.

O otimismo de maio a julho foi considerável na Espanha. Eles vinham trabalhando com redução de salários e vendas de jogadores nos anos anteriores e nesse mercado, em meio à crise econômica por conta do coronavírus.

À medida que o mês de agosto se aproximava, no entanto, houve um mau sinal: o PSG enviou seu desconforto ao apontar que o clube espanhol estava atrapalhando a renovação do atacante. Porém, o Real Madrid estava decidido em contratar o atacante francês, mas o PSG se quer respondeu as ofertas.

Pessimismo: PSG, com a certeza de Mbappé, Messi e Neymar juntos

O Real Madrid entrou no último mês ciente de que muito tinha que acontecer para atingir o objetivo. Um deles foi o desembarque de Messi no elenco de Mauricio Pochettino, mas mesmo assim não havia garantias; nem mesmo perto disso.

A Goal apurou, ainda no dia 9 de agosto, antes da oficialização do argentino, que com a ajuda do governo de seu país e de Aleksander Čeferin, presidente da Uefa, o PSG havia encontrado as fórmulas para evitar restrições econômicas. Não foi por pose ou vazamento de interesse: o sonho de juntar Leo com Neymar e Mbappé era real.

Para este sonho se concretizar, o PSG entregou um time competitivo para o atacante, no entanto, Mbappé recusou pelo menos seis propostas de renovação.

Esperança: 'RMC' diz que PSG está aberto a negociar

Tudo parecia mudar com a notícia da RMC Sport, segundo a qual o PSG sentaria com o Real Madrid para conversar sobre um acordo, mas os acontecimentos mostraram que era uma "farsa". À medida que o tempo avançava, o Real interpretou este sinal como um aceno positivo e decidiu enviar uma primeira proposta de 160 milhões de euros.

Na qual foi rejeitado em público por Leonardo, diretor de futebol do clube, que disse que o camisa 7 só sairia com as condições clube. Então, a oferta aumentou para 170 milhões de euros e mais 10 milhões de euros em variáveis.

Pelos despachos que transmitiram total confiança a Ancelotti, Pochettino notou que o assunto era real, e considerou o jogador perdido. O jornal Marca, havia apontado para "contratação iminente" na quinta-feira, dia 26 de agosto.

O Real Madrid tinha aumentado a quantia porque queria fechar a operação antes do fim de semana, para que Mbappé não jogasse em Reims. O clube espanhol até confirmou à Goal, que o négocio não tinha avançado no final de semana. No domingo (29), o jogador entrou em campo com sua equipe, e marcou dois gols no duelo. Aquilo foi um balde de água fria no Santiago Bernabéu.

Do ultimato à oferta final: 200 milhões de euros

Nesta segunda-feira (30), com ajuda de mais dois intermediários lutando para ajudar no assunto, o Real tentava de todas as formar obter um mínimo contato com o clube francês, mas não obteve resposta. Por isso, às 18 horas (no horário da Espanha), o Real Madrid decidiu abandonar a negociação.

Portanto, fica a dúvida: como o PSG se sente sabendo que uma de suas estrelas, que se recusa a renovar seu contrato, pode sair de graça em meses? Fato é, que o clube não se importa com isso, e ficou ainda mais confirmado na oferta final desta terça-feira (31).

O Real Madrid colocou mais de 200 milhões de euros na mesa do time francês, sua terceira e última oferta, também sem resposta formal. O PSG não quis ouvir, nem mesmo com uma oferta de 220 milhões de euros oferecidos ao clube.

O Real Madrid, então, decide ir atrás de Eduardo Camavinga para reforçar seu elenco. De quaquer forma, todos os esforços do clube por Mbappé foram em vão, já que o PSG realmente não queria negociar o jogador - mesmo que isso custe ficar sem ele na próxima temporada.

Fato é, que o clube só "brincou" de negociar Mbappé para não irritar o atacante. Agora, em janeiro, o Real Madrid pode apenas assinar um pré-contrato com o jogador.