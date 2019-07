Léo Batista recebe homenagem no gramado do Engenhão, mas corneta futebol do Botafogo

Jornalista agora tem cabine com seu nome no estádio Alvinegro

O jornalista Léo Batista foi homenageado pelo na manhã deste domingo (21). Torcedor do Alvinegro e considerado mais antigo apresentador em atividade na televisão brasileira, ele viu uma cabine no estádio Nilton (Engenhão), receber o seu nome.

Direto de sua cabine, Léo Batista assistiu o primeiro tempo da partida entre Botafogo e Santos cutucou o desempenho do time carioca ao ser informado que a equipe estava retornando para a segunda etapa.

"Para fazer o quê? Pra me irritar. Se continuar esse nhenhenhem de bola para trás, não sei não", disse.

No entanto, Batista revelou a felicidade pela homenagem. "Já comi um sanduíche, tomei um refrigerante. Me receberam muito bem".

"Primeiro eu levei um susto (com a homenagem) porque eu pensei que era algum sósia. Eu vim aqui hoje para ver o jogo, me divertir. Aí chego e tem homenagem. Me deram uma camisa. A hora que me derem um ultimato lá eu instalo aqui com meu colchonete", finalizou.