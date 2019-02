“Lembrança eterna” – técnico do Nantes se emociona por Sala

Vahid Halilhodzic foi às lágrimas durante entrevista coletiva na qual falou após a confirmação do falecimento do jogador

A confirmação da morte de Emiliano Sala, nesta quinta-feira (07), foi mais um duro golpe no mundo do futebol. E o técnico do Nantes, Vahid Halilhodzic, não escondeu a emoção ao falar sobre o atacante ítalo-argentino.

“Eu, como treinador, quando lidero uma equipe tenho muito carinho pelos meus jogadores, e...”, disse, sem conseguir terminar a frase em meio às lágrimas. A cena também emocionou aos presentes na sala de imprensa do clube francês.

“Ele deixará uma lembrança eterna neste clube, pelo seu comportamento e sua humildade”, destacou, deixando claro que apesar de tudo ainda havia esperança de encontrar Sala vivo. O atacante, artilheiro do time com 12 gols na Ligue 1, tinha acertado sua transferência para o Cardiff City, equipe galesa que disputa a Premier League na Inglaterra. Na noite de 21 de janeiro, o avião que o levava para o País de Gales caiu no Canal da Mancha.

(Foto: Getty Images)

“É um choque escutar estas más notícias, é um choque. Todos estávamos convencidos, a princípio, de que talvez o encontrariam vivo de alguma maneira. Mas depois de um dia e depois de dois dias sem notícias, a esperança praticamente desapareceu. Mas nós a mantínhamos”, destacou.

Após a confirmação do óbito de Sala, várias personalidades do futebol manifestaram o seu luto pelo jogador, que tinha 28 anos. O Nantes anunciou que a camisa 9 do atleta será aposentada no clube.