Lembra dele? Atleta do Cruzeiro está fora da Copa Africana por risco de morte súbita

Joel, de 25 anos, pertence ao clube mineiro e defende o Marítimo, de Portugal. Ele foi cortado pela seleção camaronesa da Copa Africana de Nações

Joel Tagueu, de 25 anos, foi cortado da seleção camaronesa para a disputa da Copa Africana de Nações, no . O atacante foi diagnosticado com um problema cardíaco. Em nota, a Federação Camaronesa de Futebol anunciou que ele corria risco de um mal súbito.

"A notícia do corte de Joel foi recebida com muita tristeza em . A equipe e os jogadores não conseguiram conter as lágrimas. Um recurso foi apresentado à CAF (Confederação Africana de Futebol) para uma possível substituição do jogador", escreveu a Federação Camaronesa em seu perfil nas redes sociais.

William Ngatchou, médico da seleção camaronesa, detectou uma anomalia em uma das artérias do coração de Joel. A suspeita surgiu no Qatar e foi confirmada em novos exames clínicos realizados no .

O jogador pertence ao até dezembro de 2020. Porém, como está fora dos planos da diretoria, foi emprestado ao Marítimo, de . Em sua passagem no futebol europeu, ele tem se destacado e, por isso, apareceu na lista de convocados dos camaroneses.