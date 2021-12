Leipzig e Red Bull Bragantino conversam por transferência de Artur no meio do ano

O Red Bull Leipzig conversa com o Red Bull Bragantino para contratar Artur na janela de transferências de verão europeu, na metade do ano. Verbalmente as tratativas estão avançadas nesse sentido, embora não haja um acordo formalizado pelo atleta de 23 anos.

Tanto o Leipzig quanto o Bragantino têm investimentos da Red Bull. O fato de serem da mesma empresa facilita as negociações por Artur.

A GOAL apurou que o Red Bull Bragantino não tem intenção de negociar Artur nesta janela de fim de ano do Brasil, mais fraca em movimentações de jogadores na Europa por estar no meio da temporada no Velho Continente.

Artur fez sua melhor temporada da carreira pelo Red Bull Bragantino: foram 21 gols e 14 assistências em 58 jogos pelo time. A equipe foi vice-campeã da Sul-Americana e se classificou para a Libertadores de 2022 pelo Brasileirão.