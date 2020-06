Lautaro no Barcelona: o começo do fim de Suárez ao lado de Messi

A chegada de Lautaro Martinez, da Inter de Milão pode colocar um fim antecipado à brilhante passagem do uruguaio pela Catalunha

O não estava nada bem antes da paralisação do futebol. Boa parte dos problemas dentro de campo começou com a lesão de Luis Suárez. Sem o uruguaio e sem um substituto à altura, Messi ficou claramente sobrecarregado e a equipe caiu de rendimento.

Agora, já recuperado da lesão, ele será liberado pela equipe médica do Barça no final de semana e será fundamental para o clube seguir em busca do título da Liga dos Campeões.

"Estou indo bem, me adaptando ao retorno aos treinos com meus companheiros, vamos passo a passo", contou Suárez ao site oficial do Barcelona. "Obviamente, voltar de uma lesão é difícil porque você tem um pouco de medo, mas eu já estou feliz de treinar com meus companheiros".

Mas mesmo retornando, o uruguaio deve ter um novo obstáculo pela frente. Com a chegada de Lautaro Martinez aparentemente inevitável, esse pode ser o fim de Suárez como titular da equipe, e seu futuro no clube também não é garantido.

Mesmo assim, o centroavante ficou animado quando perguntado sobre a possível contratação da sensação da .

"Ele tem todo o talento para jogar no Barça", disse à RAC1 em fevereiro. "Venho dizendo há dois anos que seria bom trazer um jovem atacante para que ele pudesse começar a se adaptar e aprender quando eu for embora. A contratação de novos jogadores aumenta a competitividade", destacou.

Em um primeiro momento, Lautaro chegaria para ser o substituto de Suárez. Porém, aos 33 anos e com alguns problemas físicos, a brilhante carreira do uruguaio na elite do futebol pode estar com os dias contados.

Aos 22 anos, Lautaro é forte, dinâmico, eficiente com a bola nos pés, tem boa movimentação e, o mais importante de tudo, já conhece bem Messi, com quem estabeleceu uma parceria promissora na seleção argentina no último ano.

Assim, não é difícil pensar em Lautaro e Messi como a dupla titular da equipe na temporada 2020/21, isso se o Barça conseguir reunir o montante necessário para contratar o atacante da Inter.

Mas isso também não significa que Suárez não possa mais jogar pelo clube. Como ele mesmo disse, se adaptar à cultura do Barcelona não é fácil. E contar com a experiência dentro de campo e a juventude no banco pode ser importante no início desse processo. E Suárez poderia ser importante mesmo com Lautaro na equipe titular. Ter um atacante desse calibre e que conhece o clube como poucos no banco seria ótimo.

A grande decisão terá que ser tomada em 2021. O contrato do uruguaio em junho do próximo ano tem cláusula de renovação automática caso ele atinja um certo número de partidas na temporada.

Se deixar a Catalunha após sete anos de muitas glórias e conquistas, o uruguaio não teria dificuldades para encontrar um novo clube. Mas enquanto o jovem não chega, Suárez segue sendo a grande esperança do Barça. O homem que ao lado de Messi pode o objetivo que a torcida tanto quer.

No entanto, a partir da assinatura Lautaro, o ídolo pode começar a pensar em uma vida longe de Barcelona, ​​mesmo depois de tantos anos como protagonista.