Luís Suárez gordo? Atacante do Barcelona quer calar críticos nas redes sociais

Depois de fotos onde o atleta aparentava estar acima do peso serem divulgadas na internet, o uruguaio resolveu responder às acusações

Dentro de casa, respeitando a quarentena, atletas estão tendo que procurar alternativas para se manterem em forma. Com Luis Suárez, não é diferente: o atacante, que vem postando seus treinos em redes sociais, resolveu responder as críticas de que estaria acima do peso.

Tais críticas, que não vem de hoje, estavam sendo realizadas por torcedores do clube no Instagram, que afirmavam que o uruguaio havia se "deixado levar" durante a pandemia e estava gordo. Tudo isso veio à tona depois de uma foto onde o centroavante aparentava estar levemente pesado viralizou.

E Suárez resolveu provar que essa história é mentira. Na mesma rede social, divulgou um stories postado por sua esposa, Sofia Balbi, onde aparecia se exercitando, junto de dois emojis.

O primeiro simbolizaria "uma boca calada" e o segundo "uma dúvida". Ou seja: "parem de falar que estava acima do peso, como podem ver, estou em forma." Confira a postagem:

Assim como o resto do elenco do , Luis Suárez foi testado para a presença de coronavírus Covid-19 em seu organismo e o resultado foi negativo. Desta maneira, os atletas poderão voltar aos treinos nesta próxima sexta-feira (8), com atividades individuais leves.

Ainda não existe nenhuma definição sobre o futuro de , mas a tendência é que um número maior de partidas seja realizado em um tempo pequeno. Por esse motivo, a Fifa autorizou uma medida que prevê o aumento de substituições que um time pode fazer em uma partida para cinco.

Gordo ou não, Suárez foi contratado para fazer gols, e nisso, o atacante ainda não decepcionou. Resta saber agora quando é que o Barcelona vai retornar aos gramados para que o atleta possa fazer o que sabe de melhor.