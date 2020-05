Por que Lautaro, e não Neymar, é a prioridade no Barcelona

O atacante argentino é o principal alvo do clube catalão para a próxima temporada

Desde que deixou o para vestir a camisa do , em 2017, ironicamente o nome de Neymar sempre esteve ligado a um retorno para o Camp Nou. O próprio brasileiro não escondeu as tentativas de retornar para a Catalunha, no início desta temporada 2019-20, e a expectativa de vê-lo novamente vestido de azul e grená segue viva. Contudo, a prioridade do Barça em termos de contratação é o argentino Lautaro Martínez, da .

Neymar já conseguiu trazer para si o rótulo de craque mundial, apesar das polêmicas e lesões recentes que teve com a camisa do . Fez parte de um dos melhores times na história do Barcelona, sendo decisivo em títulos (incluindo a última Champions do Barça, em 14-15) e protagonizando cenas de magia ao lado de Messi e Suárez – na parceria eternizada pelo apelido Trio MSN. Não há dúvidas de que é, ao menos hoje, mais jogador do que Lautaro Martínez. Contudo, isso não basta para tornar sua volta mais prioritária do que a contratação do argentino.

Saída ruim do clube

Ainda que continue sendo uma pessoa querida pelos seus ex-companheiros de Barcelona, e esteja sempre na lista de pedidos de Lionel Messi para a diretoria blaugrana, a saída de Neymar esteve longe de agradar torcedores e dirigentes barcelonistas.

Meses antes de assinar contrato com o PSG, tornando-se a contratação mais cara de todos os tempos, Neymar havia renovado seu vínculo com o Barcelona e inclusive segue a cobrar alguns dos valores estipulados naquele acordo. Ainda naquele 2017, Josep Maria Bartomeu, atual presidente do clube catalão, não escondeu a mágoa.

“A forma [de sua saída] não foi das melhores, não é a que deve defender um jogador nosso”, disse Bartomeu no 38º Congresso de Torcedores do Barcelona. “Queremos dar por encerrado um capítulo do passado (...) Tudo tem um limite e nenhum jogador pode estar acima do Barcelona”.

Preço

Desde então, volta e meia algum dirigente do Barcelona aparece e solta alguma crítica à conduta de Neymar, que também já respondeu várias vezes em sua defesa. Ainda que hoje o jogador busque uma reaproximação, o fator econômico ainda é um grande empecilho no caminho do Barcelona, uma vez que estamos falando do jogador que mais movimentou dinheiro em transações.

Indisposição do PSG em vende-lo

E ainda que tivesse o dinheiro para repatriar Neymar, o Barça ainda teria que convencer os donos do PSG, que ao menos em 2019 se recusavam absolutamente a abrir mão do brasileiro – na tentativa de também mostrar a força do clube no mercado, reforçando a imagem de grandeza que deseja passar.

Excesso nas pontas

Uma eventual chegada de Neymar também dependeria do que o Barcelona iria fazer com alguns jogadores que contratou a partir de 2017, justamente na tentativa de preencher a lacuna tática e espiritual deixada pelo ex-santista.

Contratação mais cara na história do Barça, Philippe Coutinho não foi feliz no Camp Nou. Foi emprestado ao Bayern, que não quer ficar em definitivo com o meia. Ainda que eventualmente possa ser usado como moeda de troca, não há certezas sobre o seu futuro. O certo é o contrato que possui até 2023 com os catalães.

Primeira tentativa do Barcelona para ocupar a vaga deixada por Neymar, Ousmane Dembélé tem vínculo até 2022 (assim como Ney no PSG) e, apesar do histórico de lesões, é outro nome que o clube dispõe para atuar nas pontas. Última grande contratação catalã, Griezmann também atuou a maioria de suas partidas pelo flanco esquerdo – e embora esta não seja sua posição ideal, é onde consegue brigar por vaga com o elenco em condições ideais.

E ainda tem Ansu Fati, jovem estrela e esperança para o futuro que vinha sendo uma das sensações barcelonistas na temporada e também atua pelos lados de ataque. Neymar seria titular absoluto no Barça (e em qualquer time do mundo), mas talvez o que a equipe menos precise seja de atacantes que atuam pelas pontas.

Nenhum substituto para Suárez

E aqui reside um dos pontos fundamentais que ajudam a explicar por que Lautaro, e não Neymar, é prioridade para o Barcelona. Luis Suárez é, ao lado de Messi e do goleiro Ter Stegen, um dos poucos insubstituíveis no elenco.

Sua lesão foi muito sentida nos meses prévios à suspensão temporária das atividades por causa da Covid-19, mas o uruguaio já está com 31 anos e o clube sabe que precisa buscar alguém para ser o seu sucessor em anos futuros.

Mas não é apenas isso: ainda que tenha contratado recentemente o dinamarquês Martin Braithwaite, o Barcelona precisa de alguém de alto nível para oferecer competição a Suárez - uma vez que em jogos de o camisa 9 já vinha decepcionando há tempos, especialmente em partidas fora de casa.

Lautaro é um jogador de boa finalização, mas que também sabe se movimentar no entorno da área. E ainda joga ao lado de Messi na seleção argentina. Suárez é o melhor parceiro de ataque do camisa 10 e Lautaro é o primeiro da fila na esperança de também ocupar este papel.

É importante destacar que existem especulações sobre trocas envolvendo Coutinho ou Dembélé por Neymar, mas Lautaro seria mais barato inclusive do que eles (tem multa rescisória de 111 milhões de euros, enquanto a dupla citada chegou por, respectivamente, 140 e 130 milhões ao Camp Nou). Isso além de ser jovem (22 anos) e da necessidade do Barça em alguém com suas características.

Neymar é um craque consolidado, mas sua contratação levantaria todo um número de dificuldades e dúvidas que não existem em relação a Lautaro.