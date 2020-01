A falta que Luis Suárez faz ao Barcelona

Um dado estatístico revela a importância do uruguaio: ele participou dos últimos dez gols que o Barcelona fez na La Liga

Devido a uma lesão no menisco externo do joelho direito, Luis Suárez não estará na estreia de Quique Setién quando o receber Granada neste domingo, pela 20ª rodada de . E há dados estatísticos que servem para confirmar a importância do atacante na equipe: dos últimos dez gols da equipe do Barça no torneio local, o uruguaio participou de todos.

Exatamente, nas últimas dez celebrações, ele marcou quatro gols e deu seis assistências. Um nome decisivo dentro das quatro linhas, o parceiro ideal para Lionel Messi. O jogador será substituído por Antoine Griezmann no ataque, jogando Ansu Fati para a ponta esquerda.

Na atual temporada, o ex- marcou 15 gols no total: 11 em La Liga e três na Liga dos Campeões. Além disso, Suárez é o principal assistente da competição nacional, com sete passes para gol.

Estima-se que seu retorno aos campos seja apenas em meados de maio. Ou seja: o uruguaio perderá praticamente o restante da atual temporada.