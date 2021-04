Superliga Europeia é "ideia cínica" e terá resposta firme: Uefa e federações querem barrar projeto

A entidade agradeceu aos clubes franceses e alemães por se recusarem a assinar um plano idealizado por Premier League, La Liga e Serie A

Após meses de negociações secretas, clubes gigantes da Europa estariam intereressados em anunciar a Superliga Europeia. A Uefa se juntou a Premier League e a Bundesliga para barrar o projeto, que, segundo eles, ameaça a própria estrutura do futebol.

De acordo com o New York Times, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Real Madrid e Barcelona, Juventus e Milan estão entre os clubes interessados na proposta, que seria anunciada neste domingo (18).

O momento do anúncio parece ter sido planejado para ofuscar o plano da enteidade dirigente do futebol europeu de oficializar na segunda-feira (19) o novo formato da Liga dos Campeões, a maior competição de clubes. O presidente da La Liga havia ironizado a possível Superliga recentemente.

A Uefa e a FIFA já ameaçaram com punições os clubes que participaram de torneios não reconhecidos pelos dois organismos, entre elas até a proibição de pariticipar da Copa do Mundo. Em comunicado, a Premier League confirmou: "A EPL condena qualquer proposta que atente contra os princípios da competição aberta e do mérito do esporte que estão no cerne da pirâmide do futebol nacional e europeu".

“Os torcedores de qualquer clube da Inglaterra e da Europa podem sonhar que a sua equipe possa chegar ao topo e jogar contra os melhores. Acreditamos que o conceito de uma Superliga Europeia destruiria este sonho", acrescentaram eles.

A Bundesliga, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, também se manifestaram contra a ideia:

ZDF Sport: Borussia Dortmund e Bayern de Munique não aderiram aos planos da Super Liga da Europa, embora os dois clubes alemães tenham sido fortemente cotados para fazer parte da competição. #bvb — Muralha Amarela (@muralhaamarela) April 18, 2021

#DFL CEO Christian Seifert on rumoured Super League concept ⬇️ pic.twitter.com/Ov0meEsl6N — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 18, 2021

O diretor da liga alemã,Christian Seifert, afirmou: "A Federação Alemã se opõe a qualquer conceito de Superliga Europeia. O interesse econômico de alguns gigantes europeus de Inglaterra, Itália e Espanha não pode modificar as estruturas estabelecidas do futebol europeu. Seria irresponsável e causaria um dano irreparável às ligas nacionais de futebol profissional. I apoio fortemente o comunicado da Uefa contra as federações nacionais de Inglaterra, Itália e Espanha".