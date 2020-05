LaLiga retorna? Dez chaves para o retorno do futebol na Espanha

O futebol espanhol não tem data para retornar, embora haja uma expectativa quanto ao dia 12 de junho para a volta de LaLiga. Há um otimismo para que o esporte volte em um mês, a entidade não tem pressa e não quer se preciptar. Para que tudo volte da melhor maneira possível, dez medidas serão fundamentais.

Se o campeonato fosse cancelado, todos os clubes perderiam 25% do valor acordado sobre o direito de transmissão televisivo. Seria mais um golpe financeiro no clubes, que já não estão bem. Por isso, deverão jogar a cada três dias, ou 72 horas. Desta forma, é possível que haja jogos em quase todos os dias da semana, um carrossel futebolístico.

Obviamente, a medida principal para a volta do futebol na (e em todo o mundo) é que não tenha a presença de torcida nos estádios. Outra medida fundamental é que todas as instalações dos clubes sejam desinfectadas, desde os centros de treinamentos dos clubes até os próprios estádios, para resguardar a saúde de todos os atletas.

Após o período de quarentena, confinados com suas famílias em suas casas, os jogadores vivem a expectativa de saber se terão que se concentrar novamente com seus companheiros de clube. Os jogadores não querem isso. Nas viagens para jogos fora de casa, isso será inevitável.

Na , foi aprovada uma medida extremamente restritiva a este respeito, com protocolo exigente nos hotéis que irão abrigar os atletas e mantê-los separados.

Tirando de lado as polêmicas sobre se deve-se ou não voltar o futebol, se os atletas se sentem seguros ou não, a maioria dos envolvidos na primeira e segunda divisão foram submetidos à testes para coronavírus. Depois quase dois mil testes, apenas cinco casos deram positivo.

E se durante o torneio acontecerem novos contágios? No caso da , a pessoa infectada será isolada e tratada, sem que haja uma nova paralisação do campeonato.

Mais artigos abaixo

O futebol deve ver cenas incomuns nesta volta. Os jogadores não poderam se cumprimentar em nenhum momento da partida. Os times não entrarão em campo juntos e todos no banco de reservas deverão usar máscaras. Após os treinamentos, os jogadores deverão tomar banho em casa.

A pré-temporada antes do retorno do futebol será fundamental para o físico dos atletas. Porém, os calendários serão superexigentes, com muitas partidas em pouco tempo. Por isso, a Fifa já confirmou que cinco substituições serão permitidas durante os jogos.

Como o verão se aproxima na Europa, períodos de hidratação no meio de cada tempo devem ser adotados, assim como acontece em algumas partidas no quando há temperaturas elevadas.

Publicidades podem ser colocadas nas arquibancadas para cobrir o vazio nas cadeiras. Clubes podem adotar "ingressos virtuais" para colocar mensagens de apoio dos torcedores nos estádios. Na Alemanha, o Borussia Monchengladbach colocou "torcedores de papelão" em seu estádio, para dar a impressão que pessoas estão nas arquibancadas.

The home stands are filling up nicely though! Over 4,500 cut-outs in place and 12,000+ ordered 😍



The website is now live in English too to give our international fans a chance to order their cut-out for €19.00 via bank transfer! 🐎💚



🇬🇧 https://t.co/TbCsi5ICk3 #DieFohlen pic.twitter.com/uqoznBnlHP