Barcelona prevê Camp Nou fechado pelo menos até novembro

Previsões mais pessimistas dão conta de que o clube catalão voltará a contar com o apoio dos torcedores somente em fevereiro de 2021

A diretoria do está pessimista quanto o retorno de sua torcida ao Camp Nou. A Catalunya Rádio noticiou que dentro de seis meses, ou seja, até novembro, os culés não devem contar com o apoio dos torcedores, seguindo as medidas preventivas para combater o contágio da covid-19.

Dentro do clube, a previsão é de que os torcedores fiquem longe do Camp Nou, pelo menos, até fevereiro de 2021. Caso isso se confirme, o estádio do Barcelona ficaria fechado por quase um ano completo, já que a última partida com torcida do clube aconteceu no dia 7 de março, na vitória contra a Real Sociedad.

Nos últimos dias, especulou-se a ideia de que o Barça poderia jogar com os portões parcialmente abertos quando o futebol voltar. Esta possibilidade, porém, não tem o apoio das autoridades da Catalunha.

O Barcelona atuou recentemente sem torcida no Camp Nou. No dia 1º de outubro de 2017, o clube enfrentou o Las Palmas com os portões fechados diante das tensões que a Catalunha vivia, com diversos protestos referentes à independência catalã.

Embora ainda não hajam datas para que as competições que o clube está sejam retomadas, a tendência é que todos os órgãos responsáveis pelo futebol peçam jogos sem torcida, desde a Fifa até a RFEF, que pode até pedir o fim de LaLiga sem o retorno dos jogos.

Com os portões fechados, o clube não deverá cobrar nenhuma parcela daqueles que tem cadeiras cativas no Camp Nou. Isso impactará ainda mais nos cofres do clube, podendo chegar a R$ 255 milhões a menos nas finanças blaugranas.